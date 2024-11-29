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Новости Война
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В следующем году Киев направит на помощь ВСУ не меньше средств, чем в текущем, - Кличко

мер Києва Кличко Віталій

В следующем году громада Киева направит на помощь Силам обороны не меньше средств, чем в 2024-м. А в этом году поддержка защитников из бюджета Киева составит почти 10 млрд грн.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко и призвал не спекулировать на этой теме, информирует Цензор.НЕТ.

"Не надо спекулировать на теме помощи! Киев больше всего помогает военным и в следующем году продолжит это делать. Общая поддержка защитников и их семей будет не меньше, чем в этом году! В общем, на поддержку военных в 2024-м столица выделила из бюджета уже более 9 млрд грн. На следующей сессии еще имеем возможность направить в этом году 740 млн. То есть, в общем, будет почти 10 млрд", - заявил Кличко.

Мэр столицы отметил, что в прошлом году из бюджета Киева на нужды Сил обороны было выделено 7,5 млрд грн.

Кличко также отметил, что поддержка Сил обороны осуществляется не только по программе "Защитник Киева".

"Это деньги на закупку подразделениями необходимого снаряжения - дронов, систем РЭБ, авто и прочее. И средства, в частности, на выплаты военным и их семьям, жилье, оборудование инженерных сооружений, реабилитацию. Городская целевая программа "Защитник Киева" - только одна из программ, по которым столица помогает военным. Финансируется она по двум направлениям. Остаток средств с предыдущего года и перевыполнение бюджета. Эти цифры будем иметь в начале и в течение года. Из них и направляются средства на эту программу. Также помощь военным и их семьям финансируется и из программ социальной поддержки, жилищного обеспечения, медицинских и других", - пояснил Кличко.

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По его словам, на 2025 год по программе "Защитник Киева" на помощь военным будет предусмотрено 2,8 млрд грн.

"Наполнена средствами программа будет в течение первого квартала 2025 года. О чем будет соответствующая правка в проект бюджета - по моей инициативе. Напомню, на 2024-й в этой программе предварительно было предусмотрено почти втрое меньше", - подчеркнул Кличко.

Автор: 

Киев (25475) Кличко Виталий (4635) помощь (7763)


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Топ комментарии
+3
молодець, Віталя... а що спрямує на оборону обдрищенець вілкул з рідного міста щеневтіка?
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29.11.2024 18:47
+1
він не може їм підняти бо всі вони чаляться не в Києві а в Козині, Белогородці і тд а там своя влада
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29.11.2024 19:09
+1
Помню как я говорил во времена АТО: "А в Аллепо жить не лепо, а в Попасной жить опасно"
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29.11.2024 19:18
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молодець, Віталя... а що спрямує на оборону обдрищенець вілкул з рідного міста щеневтіка?
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29.11.2024 18:47 Ответить
Краще підніми комунальні платежі депутатам ВР і їх прихлібателям а різницю спр'ямуй на фінансування конкретних підрозділів , я думаю кияни тебе підтримають , а депутати нехай судяться , подивимось як це буде виглядати .
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29.11.2024 18:47 Ответить
Чому тільки депутатам? А суддям, прокурорам, міністрам та їх босоті, тому самому КМДА!
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29.11.2024 19:05 Ответить
він не може їм підняти бо всі вони чаляться не в Києві а в Козині, Белогородці і тд а там своя влада
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29.11.2024 19:09 Ответить
А треба набагато більше, а не клумби з бордюрами будувати!!!
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29.11.2024 18:48 Ответить
Може не чули, але сирійські повстанці зайшли в Аллепо, армія Асада втікал а сам він лишився в Москві.
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29.11.2024 18:51 Ответить
Помню как я говорил во времена АТО: "А в Аллепо жить не лепо, а в Попасной жить опасно"
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29.11.2024 19:18 Ответить
Столичний будівельний бум. Київ - беззаперечний лідер України за тендерами на будівництво
https://zn.ua/ukr/anticorruption/stolichnij-budivelnij-bum-kijiv-bezzaperechnij-lider-ukrajini-za-tenderami-na-budivnitstvo.html
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29.11.2024 18:52 Ответить
Тільки не на Міноборони ЗСУ. Тільки цільово на ті бригади, які просять. Вони куплять все самі.
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29.11.2024 18:57 Ответить
Ой не хвалися, бо налетить головний гускоскуб і почне обскубувати
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29.11.2024 19:30 Ответить
Дивись Віталя, щоб в 2025 не прийшлося чеченам виділяти грощі

Ти краще пошукай ще мільярди по своім чінушам
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29.11.2024 19:31 Ответить
Головне це те, що не відображається в бюджеті міста - скільки кличковська мафія роздерибанить на свої потреби. Думаю, що більше ніж на потреби ВСУ.
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29.11.2024 19:32 Ответить
толян! если бы Кличко был запачкан то твой кумир зеленский давно бы возбудился! и не гоже сидя за кардоном рассуждать о том, что делает мэр Киева.
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29.11.2024 20:23 Ответить
какой кайф налоги Киева за свои достижения выдавать
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29.11.2024 20:01 Ответить
Кличко налоги киевлян на нужды ЗСУ переводит, а команда твоего кумира зеленского налоги украинцев просто ворует! понимаешь в чём разница?!
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29.11.2024 20:39 Ответить
 
 