Ночью на Киевщине работали силы ПВО
В ночь на субботу, 30 ноября 2024 года, во время вражеской дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении, опубликованном в 3.43 ночи.
Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.
Как сообщалось, поздно вечером, 29 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль