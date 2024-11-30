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Ночью на Киевщине работали силы ПВО

Сили ППО працюють на Київщині

В ночь на субботу, 30 ноября 2024 года, во время вражеской дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении, опубликованном в 3.43 ночи.

Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские БпЛА зафиксированы в Киевской области, работает ПВО, - ОВА

Как сообщалось, поздно вечером, 29 ноября, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".

Автор: 

Киевская область (4117) ПВО (2709) Шахед (943)


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