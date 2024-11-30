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Президент Финляндии Стубб провел телефонный разговор с Макроном и Мелони: Говорили о поддержке Украины
Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, во время которого обсудили, в частности, поддержку Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Стубб.
"Только что имел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Наш разговор был сосредоточен на ситуации с безопасностью в Европе, трансатлантических отношениях и решительной поддержке Украины", - говорится в сообщении.
Стубб подчеркнул, что "о мире в Украине можно договориться только с Украиной".
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Запахло смаженим. Таке воно НАТО, зберуться, гарно пообідають, поспівчувати, може стурбовані будуть.. так трішки. А ви фіни.. якось самі.. всі бумажки у вас на руках. Беріть портфеля ідіть до суду.