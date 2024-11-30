Президент Финляндии Стубб провел телефонный разговор с Макроном и Мелони: Говорили о поддержке Украины

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, во время которого обсудили, в частности, поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Стубб.

"Только что имел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Наш разговор был сосредоточен на ситуации с безопасностью в Европе, трансатлантических отношениях и решительной поддержке Украины", - говорится в сообщении.

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Стубб подчеркнул, что "о мире в Украине можно договориться только с Украиной".