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Президент Фінляндії Стубб провів телефонну розмову з Макроном та Мелоні: Говорили про підтримку України

Стубб, Макрон та Мелоні обговорили підтримку України

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили, зокрема, підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Стубб.

"Щойно мав телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Наша розмова була зосереджена на безпековій ситуації в Європі, трансатлантичних відносинах та рішучій підтримці України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Трамп налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії Стубб

Стубб наголосив, що "про мир в Україні можна домовитися лише з Україною".

Стубб поговорив з Макроном та Мелоні про Україну

Автор: 

Макрон Емманюель (1455) Мелоні Джорджа (135) Стубб Александр (84)


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Фіни розуміють що німці з сша стають потрохи дірявими друшлаками…
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30.11.2024 18:05 Відповісти
Ленинградский отдельный военный округ.

Запахло смаженим. Таке воно НАТО, зберуться, гарно пообідають, поспівчувати, може стурбовані будуть.. так трішки. А ви фіни.. якось самі.. всі бумажки у вас на руках. Беріть портфеля ідіть до суду.
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30.11.2024 19:33 Відповісти
 
 