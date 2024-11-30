Президент Фінляндії Стубб провів телефонну розмову з Макроном та Мелоні: Говорили про підтримку України

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили, зокрема, підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Стубб.

"Щойно мав телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Наша розмова була зосереджена на безпековій ситуації в Європі, трансатлантичних відносинах та рішучій підтримці України", - йдеться в повідомленні.

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Стубб наголосив, що "про мир в Україні можна домовитися лише з Україною".