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Президент Фінляндії Стубб провів телефонну розмову з Макроном та Мелоні: Говорили про підтримку України
Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, під час якої обговорили, зокрема, підтримку України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Стубб.
"Щойно мав телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Наша розмова була зосереджена на безпековій ситуації в Європі, трансатлантичних відносинах та рішучій підтримці України", - йдеться в повідомленні.
Стубб наголосив, що "про мир в Україні можна домовитися лише з Україною".
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Запахло смаженим. Таке воно НАТО, зберуться, гарно пообідають, поспівчувати, може стурбовані будуть.. так трішки. А ви фіни.. якось самі.. всі бумажки у вас на руках. Беріть портфеля ідіть до суду.