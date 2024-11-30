Из-за ситуации в Славянске закрывают школы и отменяют публичные мероприятия, - ГВА

В Славянске Донецкой области из-за обострения ситуации с безопасностью закрывают школы и отменяют публичные мероприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении начальника Славянской ГВА Вадима Ляха.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью, с целью организации мероприятий по сохранению жизни и здоровья гражданского населения, а также с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций... запретить на территории Славянской городской территориальной громады осуществление в формате офлайн (непосредственное присутствие участников) образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной, а также деятельности в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, субъектами ее осуществления любой формы собственности и с участием малолетних и/или несовершеннолетних лиц.

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Как сообщается, исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предусматривает участие в мероприятии не более двух человек.