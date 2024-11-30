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Из-за ситуации в Славянске закрывают школы и отменяют публичные мероприятия, - ГВА

У Слов'янську закривають школи і скасовують публічні заходи

В Славянске Донецкой области из-за обострения ситуации с безопасностью закрывают школы и отменяют публичные мероприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении начальника Славянской ГВА Вадима Ляха.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью, с целью организации мероприятий по сохранению жизни и здоровья гражданского населения, а также с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций... запретить на территории Славянской городской территориальной громады осуществление в формате офлайн (непосредственное присутствие участников) образовательной деятельности и деятельности, которая имеет признаки образовательной, а также деятельности в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, субъектами ее осуществления любой формы собственности и с участием малолетних и/или несовершеннолетних лиц. 

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Как сообщается, исключением является вышеупомянутая деятельность, которая предусматривает участие в мероприятии не более двух человек.

Автор: 

школа (3012) Славянск (2566)


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Нелька Штепа уже писду расчесывает и губки красит. Готова бежать и встречать асвабадителей?
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30.11.2024 19:35 Ответить
Хана Слов"янську
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01.12.2024 17:13 Ответить
 
 