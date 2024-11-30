Через безпекову ситуацію у Слов’янську закривають школи і скасовують публічні заходи, - МВА

У Слов'янську Донецької області через загострення безпекової ситуації закривають школи та скасовують публічні заходи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

"У зв’язку з загостренням безпекової ситуації, з метою організації заходів щодо збереження життя та здоров’я цивільного населення, а також з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій… заборонити на території Слов’янської міської територіальної громади здійснення у форматі офлайн (безпосередня присутність учасників) освітньої діяльності та діяльності, яка має ознаки освітньої, а також діяльності у сфері культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту, суб’єктами її здійснення будь-якої форми власності та за участю малолітніх та/або неповнолітніх осіб", - зазанчено в розпорядженні.

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Як повідомляється, винятком є вищезазначена діяльність, яка передбачає участь у заході не більше двох осіб.