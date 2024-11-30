УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11135 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 469 2

Через безпекову ситуацію у Слов’янську закривають школи і скасовують публічні заходи, - МВА

У Слов'янську закривають школи і скасовують публічні заходи

У Слов'янську Донецької області через загострення безпекової ситуації закривають школи та скасовують публічні заходи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

"У зв’язку з загостренням безпекової ситуації, з метою організації заходів щодо збереження життя та здоров’я цивільного населення, а також з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій… заборонити на території Слов’янської міської територіальної громади здійснення у форматі офлайн (безпосередня присутність учасників) освітньої діяльності та діяльності, яка має ознаки освітньої, а також діяльності у сфері культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту, суб’єктами її здійснення будь-якої форми власності та за участю малолітніх та/або неповнолітніх осіб", - зазанчено в розпорядженні.

Також читайте: Ворог посилив обстріли Слов’янська, зокрема, застосовуючи КАБи, - МВА

Як повідомляється, винятком є вищезазначена діяльність, яка передбачає участь у заході не більше двох осіб.

Автор: 

школа (2206) Слов’янськ (598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нелька Штепа уже писду расчесывает и губки красит. Готова бежать и встречать асвабадителей?
показати весь коментар
30.11.2024 19:35 Відповісти
Хана Слов"янську
показати весь коментар
01.12.2024 17:13 Відповісти
 
 