Движение через дамбу Кременчугской ГЭС перекрыто для ремонтных работ

Движение по дамбе Кременчугской ГЭС в городе Светловодск Кировоградской области полностью перекрыто из-за проведения ремонтных работ.

Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, информирует Цензор.НЕТ.

"Разработана временная схема организации дорожного движения. Предусмотрен маршрут объезда территориями трех областей",- говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут пролегает по территории Кировоградской (по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения М-22 - М-30 - Н-01), Черкасской (автодороги Н-01 - Н-16 - Н-08) и Полтавской (автодорога Н-08) областей.

Дорожные знаки индивидуального проектирования 5.63 с изображением схемы объезда для информирования водителей будут установлены на основных транспортных узлах в регионах.

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