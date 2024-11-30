Движение через дамбу Кременчугской ГЭС перекрыто для ремонтных работ
Движение по дамбе Кременчугской ГЭС в городе Светловодск Кировоградской области полностью перекрыто из-за проведения ремонтных работ.
Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, информирует Цензор.НЕТ.
"Разработана временная схема организации дорожного движения. Предусмотрен маршрут объезда территориями трех областей",- говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут пролегает по территории Кировоградской (по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения М-22 - М-30 - Н-01), Черкасской (автодороги Н-01 - Н-16 - Н-08) и Полтавской (автодорога Н-08) областей.
Дорожные знаки индивидуального проектирования 5.63 с изображением схемы объезда для информирования водителей будут установлены на основных транспортных узлах в регионах.
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