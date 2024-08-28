Нет ни одной украинской ГЭС, которую бы не атаковала РФ, - "Укргидроэнерго"

Все гидроэлектростанции Украины попали под российские удары.

Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая бы не была атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем, и потеряли немало", - сказал он.

Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС - значительно повреждена. Все остальные ГЭС - в процессе восстановления.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня ответить на этот вопрос сложно, потому что если не каждую неделю, то каждый месяц - постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень трудно", - отметил Сирота.

Он добавил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции - более 80%. Эти источники генерации являются балансирующими для украинской энергетики, поэтому есть дефицит балансирующей генерации.

Читайте также: Укргидроэнерго: Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточна