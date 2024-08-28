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Новости Война
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Нет ни одной украинской ГЭС, которую бы не атаковала РФ, - "Укргидроэнерго"

РФ била по всіх ГЕС України

Все гидроэлектростанции Украины попали под российские удары.

Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая бы не была атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем, и потеряли немало", - сказал он.

Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС - значительно повреждена. Все остальные ГЭС - в процессе восстановления.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня ответить на этот вопрос сложно, потому что если не каждую неделю, то каждый месяц - постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень трудно", - отметил Сирота.

Он добавил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции - более 80%. Эти источники генерации являются балансирующими для украинской энергетики, поэтому есть дефицит балансирующей генерации.

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Автор: 

ГЭС (118) Сирота Игорь (15)


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немає жодного "укр"енерго...
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28.08.2024 14:06 Ответить
Немає жодної мацкальскої ГЕС, яку б атакувала Україна
нажаль
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28.08.2024 14:11 Ответить
Обстріляли Київську ГЕС, чому не зібрали ООн та інших?
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28.08.2024 14:17 Ответить
Немає жодної української ГЕС, яку б не атакувала РФ, - "Укргідроенерго" Джерело:

З заголовка не зрозуміло. Це досягнення чи про....б
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28.08.2024 15:55 Ответить
 
 