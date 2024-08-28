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Немає жодної української ГЕС, яку б не атакувала РФ, - "Укргідроенерго"

РФ била по всіх ГЕС України

Всі гідроелектростанції України потрапили під російські удари. 

Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однієї станції, яка б не атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало", - сказав він.

Каховську ГЕС було втрачено повністю, а Дніпро ГЕС - значно пошкоджено. Всі інші ГЕС - у процесі відновлення.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складно, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко", - зазначив Сирота.

Він додав, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.

Читайте: Зеленський закликав не публікувати інформацію про пошкодження в енергетиці внаслідок ударів РФ

Автор: 

ГЕС (209) Сирота Ігор (22)


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немає жодного "укр"енерго...
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28.08.2024 14:06 Відповісти
Немає жодної мацкальскої ГЕС, яку б атакувала Україна
нажаль
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28.08.2024 14:11 Відповісти
Обстріляли Київську ГЕС, чому не зібрали ООн та інших?
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28.08.2024 14:17 Відповісти
Немає жодної української ГЕС, яку б не атакувала РФ, - "Укргідроенерго" Джерело:

З заголовка не зрозуміло. Це досягнення чи про....б
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28.08.2024 15:55 Відповісти
 
 