Рух через дамбу Кременчуцької ГЕС перекрито для ремонтних робіт

Рух дамбою Кременчуцької ГЕС у місті Світловодськ Кіровоградської області повністю перекрито через проведення ремонтних робіт.

Про це в Telegram повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті, інформує Цензор.НЕТ.

"Розроблена тимчасова схема організації дорожнього руху. Передбачений маршрут об'їзду територіями трьох областей",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут пролягає територією Кіровоградської (по автомобільних дорогах загального користування державного значення М-22 – М-30 – Н-01), Черкаської (автодороги Н-01 – Н-16 – Н-08) та Полтавської (автодорога Н- 08) областей.

Дорожні знаки індивідуального проектування 5.63 із зображенням схеми об'їзду для інформування водіїв будуть встановлені на основних транспортних вузлах у регіонах.

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