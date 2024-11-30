Рух через дамбу Кременчуцької ГЕС перекрито для ремонтних робіт
Рух дамбою Кременчуцької ГЕС у місті Світловодськ Кіровоградської області повністю перекрито через проведення ремонтних робіт.
Про це в Telegram повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті, інформує Цензор.НЕТ.
"Розроблена тимчасова схема організації дорожнього руху. Передбачений маршрут об'їзду територіями трьох областей",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що маршрут пролягає територією Кіровоградської (по автомобільних дорогах загального користування державного значення М-22 – М-30 – Н-01), Черкаської (автодороги Н-01 – Н-16 – Н-08) та Полтавської (автодорога Н- 08) областей.
Дорожні знаки індивідуального проектування 5.63 із зображенням схеми об'їзду для інформування водіїв будуть встановлені на основних транспортних вузлах у регіонах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль