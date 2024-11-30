Из-за аварии в энергосистеме частично обесточены Ривне и район

В результате аварии в энергосистеме вечером 30 ноября без света оказалась большая часть Ривне и Ривненского района. Графики почасовых отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Ривнеоблэнерго".

"К сожалению, из-за перегрузки электросетей произошла аварийная ситуация - большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17.00 обесточены", - говорится в сообщении.

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В службе добавили, что персонал делает все возможное, чтобы наиболее оперативно восстановить электроснабжение. И призвали не перегружать электросети.

Также городской голова Вараша Александр Мензул написал:

"Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения".