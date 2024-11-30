РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11445 посетителей онлайн
Новости
1 666 3

Из-за аварии в энергосистеме частично обесточены Ривне и район

На Рівненщині немає світла

В результате аварии в энергосистеме вечером 30 ноября без света оказалась большая часть Ривне и Ривненского района. Графики почасовых отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Ривнеоблэнерго".

"К сожалению, из-за перегрузки электросетей произошла аварийная ситуация - большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17.00 обесточены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотни домов остались без газа: в Святошинском районе Киева произошла авария на объекте газоснабжения

В службе добавили, что персонал делает все возможное, чтобы наиболее оперативно восстановить электроснабжение. И призвали не перегружать электросети.

Также городской голова Вараша Александр Мензул написал:

"Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения".

Автор: 

авария (1284) Ровно (528) Тарифы на электроэнергию (2163) Ровенский район (13) Вараш (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому в москалів нічого не знеструмлено?Даколє?(((((((((((((
показать весь комментарий
30.11.2024 20:41 Ответить
рівнянам респект - тримайтесь! рівнянська таможня нехай сидить без світла роками
показать весь комментарий
30.11.2024 21:58 Ответить
вони за свої гроші побудують ел.станцію, щоб мимо нічого не пройшло
показать весь комментарий
01.12.2024 07:30 Ответить
 
 