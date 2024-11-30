Из-за аварии в энергосистеме частично обесточены Ривне и район
В результате аварии в энергосистеме вечером 30 ноября без света оказалась большая часть Ривне и Ривненского района. Графики почасовых отключений не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Ривнеоблэнерго".
"К сожалению, из-за перегрузки электросетей произошла аварийная ситуация - большая часть областного центра и Ровенского района по состоянию на 17.00 обесточены", - говорится в сообщении.
В службе добавили, что персонал делает все возможное, чтобы наиболее оперативно восстановить электроснабжение. И призвали не перегружать электросети.
Также городской голова Вараша Александр Мензул написал:
"Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения".
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Igor Grytselyak
показать весь комментарий30.11.2024 20:41 Ответить Мне нравится 0
Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий30.11.2024 21:58 Ответить Мне нравится 1
Lex Lexton
показать весь комментарий01.12.2024 07:30 Ответить Мне нравится 0
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