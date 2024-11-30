Через аварію в енергосистемі частково знеструмлені Рівне та район
Унаслідок аварії в енергосистемі увечері 30 листопада без світла опинилася більша частина Рівного та Рівненського району. Графіки погодинних вимкнень не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Рівнеобленерго".
"На жаль, через перевантаження електромереж сталася аварійна ситуація – більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17.00 знеструмлені", - ідеться в повідомленні.
У службі додали, що персонал робить усе можливе, щоб найбільш оперативно відновити електропостачання. І закликали не перевантажувати електромережі.
Також міський голова Вараша Олександр Мензул написав:
"Аварійна ситуація в енергосистемі. Можливі позапланові відключення електропостачання".
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Igor Grytselyak
показати весь коментар30.11.2024 20:41 Відповісти Мені подобається 0
Гоша Фантомас #478094
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Lex Lexton
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