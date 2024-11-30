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Новини
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Через аварію в енергосистемі частково знеструмлені Рівне та район

На Рівненщині немає світла

Унаслідок аварії в енергосистемі увечері 30 листопада без світла опинилася більша частина Рівного та Рівненського району. Графіки погодинних вимкнень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Рівнеобленерго".

"На жаль, через перевантаження електромереж сталася аварійна ситуація – більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17.00 знеструмлені", - ідеться в повідомленні.

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У службі додали, що персонал робить усе можливе, щоб найбільш оперативно відновити електропостачання. І закликали не перевантажувати електромережі.

Також міський голова Вараша Олександр Мензул написав:

"Аварійна ситуація в енергосистемі. Можливі позапланові відключення електропостачання".

Автор: 

аварія (560) Рівне (573) електроенергія (6189) Рівненський район (14) Вараш (2)


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Чому в москалів нічого не знеструмлено?Даколє?(((((((((((((
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30.11.2024 20:41 Відповісти
рівнянам респект - тримайтесь! рівнянська таможня нехай сидить без світла роками
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30.11.2024 21:58 Відповісти
вони за свої гроші побудують ел.станцію, щоб мимо нічого не пройшло
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01.12.2024 07:30 Відповісти
 
 