Через аварію в енергосистемі частково знеструмлені Рівне та район

Унаслідок аварії в енергосистемі увечері 30 листопада без світла опинилася більша частина Рівного та Рівненського району. Графіки погодинних вимкнень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Рівнеобленерго".

"На жаль, через перевантаження електромереж сталася аварійна ситуація – більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17.00 знеструмлені", - ідеться в повідомленні.

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У службі додали, що персонал робить усе можливе, щоб найбільш оперативно відновити електропостачання. І закликали не перевантажувати електромережі.

Також міський голова Вараша Олександр Мензул написав:

"Аварійна ситуація в енергосистемі. Можливі позапланові відключення електропостачання".