У 42 населених пунктах Херсонщини відновили електропостачання, - ОВА

Станом на 19 годину 30 листопада світло подали в 42 населені пункти Херсонської області, де проживають понад 146 тисяч людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, електрику вже отримують Миролюбівський старостат, частково Станіславська та Білозерська громади, Дарʼївка.

У Чорнобаївській територіальній громаді світло є по всій громаді.

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Пізніше голова ОВА повідомив, що в Дарʼївській громаді електрику отримали Дарʼївка, Федорівка, Ульянівка, Інгулець, Ясна Поляна та Зарічне.

Крім того, з учорашнього вечора світло також є в Лиманці, Інгулівці, Чайкиному та Вітровому.

Також він повідомив, що після обстрілів без електрики залишаються 17 населених пунктів. Їх намагатимуться заживити зранку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через удари по об’єктах критичної інфраструктури 157 тисяч абонентів у Херсонській області залишаються без світла, крім того у Херсоні зупинилися всі котельні.

Атака РФ 28 листопада

З ночі російська армія, як і щодоби, почала атаку України ударними безпілотниками. Під ранок ворог запустив ракети різного типу, прицільно вдаривши по енергетиці.

Під загрозу ракетних обстрілів потрапили західні регіони: Львівщина, Волинь, Рівненщина та інші. У Київській області працювала ППО. У Харкові зафіксовано удар по цивільному підприємству, у Вінницькій області поранена жінка, а в Сумах постраждав об’єкт інфраструктури.

Через пошкодження енергомереж у кількох регіонах впроваджено аварійні відключення світла. За прогнозом "Укренерго", відновлення енергопостачання може тривати до вечора.

Сили ППО знищили 76 із 91 ракет, випущених окупантами.