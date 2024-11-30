В 42 населенных пунктах Херсонщины возобновили электроснабжение, - ОВА
По состоянию на 19 часов 30 ноября свет подали в 42 населенных пункта Херсонской области, где проживают более 146 тысяч человек.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Так, электричество уже получают Миролюбовский старостат, частично Станиславская и Белозерская громады, Дарьевка.
В Чернобаевской территориальной громаде свет есть по всей громаде.
Позже глава ОВА сообщил, что в Дарьевской громаде электричество получили Дарьевка, Федоровка, Ульяновка, Ингулец, Ясная Поляна и Заречное.
Кроме того, со вчерашнего вечера свет также есть в Лиманце, Ингуловке, Чайкино и Ветрово.
Также он сообщил, что после обстрелов без электричества остаются 17 населенных пунктов. Их будут пытаться запитать утром.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за ударов по объектам критической инфраструктуры 157 тысяч абонентов в Херсонской области остаются без света, кроме того в Херсоне остановились все котельные.
Атака РФ 28 ноября
С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.
Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ровенская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.
Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
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