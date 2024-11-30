Минобороны вместе с Минздравом презентовали концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванный существенно изменить устаревшую систему.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, презентация состоялась во время тематической встречи Совета доноров институциональных реформ МОУ, в которой приняли участие заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

"Принципы работы ВВК не менялись десятилетиями. Система, которая существует сейчас, является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков. Мы должны существенно снизить эти риски. Поэтому я благодарен за поддержку реформы всем партнерам и общественным организациям, которые были привлечены к запуску этого проекта", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Участники встречи отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой - не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Что даст реформа?

Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных:

медицинский

административный.

И тогда одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВВК, а другие - анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

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Как будут проходить ВВК после реформы?

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные оттуда будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Впоследствии данные из ЭСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности, создадут техническую возможность получать данные из ЭСОЗ и электронный кабинет ВВК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение.

Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления.

"Эта реформа нужна, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают годными, если у них на самом деле есть какие-то болезни", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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После каждого решения будет виден цифровой след - электронные подписи как врача, так и работника ВВК. Выводы комиссий будут сохраняться. Все это упростит проверку и мониторинг деятельности ВВК правоохранительными органами.

Как сообщается, внедрение реформы будет происходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Справочно:

Совет доноров институциональных реформ Министерства обороны Украины - это платформа координации и коммуникации между МОУ и донорами по разработке и внедрению реформ сектора обороны. Тематические встречи Совета доноров МОУ проводятся с целью привлечения доноров к внедрению проектов в направлениях стратегических приоритетов МОУ.