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Минобороны вместе с Минздравом презентовали концепцию реформы военно-врачебных комиссий

Обговорення реформи військово-лікарських комісій

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванный существенно изменить устаревшую систему.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, презентация состоялась во время тематической встречи Совета доноров институциональных реформ МОУ, в которой приняли участие заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко и заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

"Принципы работы ВВК не менялись десятилетиями. Система, которая существует сейчас, является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков. Мы должны существенно снизить эти риски. Поэтому я благодарен за поддержку реформы всем партнерам и общественным организациям, которые были привлечены к запуску этого проекта", - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Участники встречи отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой - не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Что даст реформа?

Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных:

  • медицинский
  • административный.

И тогда одни специалисты будут проводить медицинский осмотр для ВВК, а другие - анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

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Как будут проходить ВВК после реформы?

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные оттуда будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Впоследствии данные из ЭСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности, создадут техническую возможность получать данные из ЭСОЗ и электронный кабинет ВВК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними, и вынесет свое административное решение.

Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления.

"Эта реформа нужна, чтобы военнообязанные могли доверять системе. Проходить медосмотр в гражданских учреждениях. Чувствовать, что их права защищены и что после медосмотра их сразу не признают годными, если у них на самом деле есть какие-то болезни", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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После каждого решения будет виден цифровой след - электронные подписи как врача, так и работника ВВК. Выводы комиссий будут сохраняться. Все это упростит проверку и мониторинг деятельности ВВК правоохранительными органами.

Как сообщается, внедрение реформы будет происходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Справочно:

Совет доноров институциональных реформ Министерства обороны Украины - это платформа координации и коммуникации между МОУ и донорами по разработке и внедрению реформ сектора обороны. Тематические встречи Совета доноров МОУ проводятся с целью привлечения доноров к внедрению проектов в направлениях стратегических приоритетов МОУ.

Автор: 

Минздрав (4899) Минобороны (9288) реформы (3951) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+7
Дивно, що не через Дію чи Є-Каліч.
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30.11.2024 23:00
+4
КЛАС!
Було: Зайшов на ВЛК непридатний, а вийшов придатний!
Буде: Зайшов на ВЛК придатний, а вийшов непридатний!
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30.11.2024 23:04
+4
А там чи ішак з дохне чи падішах чи буде якийсь потужніший план 🙄
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30.11.2024 23:12
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Дивно, що не через Дію чи Є-Каліч.
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30.11.2024 23:00 Ответить
"...впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.." - перехідний період 1 рік?
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30.11.2024 23:02 Ответить
А там чи ішак з дохне чи падішах чи буде якийсь потужніший план 🙄
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30.11.2024 23:12 Ответить
КЛАС!
Було: Зайшов на ВЛК непридатний, а вийшов придатний!
Буде: Зайшов на ВЛК придатний, а вийшов непридатний!
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30.11.2024 23:04 Ответить
Не БУДЕ
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30.11.2024 23:19 Ответить
Так легко роздовбати ВЛК? -- буде відповідь
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30.11.2024 23:07 Ответить
хто всравсь ? невістка...
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30.11.2024 23:11 Ответить
Їбать , ти тупорилий...
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30.11.2024 23:31 Ответить
Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.

Что-то есть большие сомнения на счет этого. Помнится что-то подобное рассказывали про другое приложение, что снизит коррупционные риски... А теперь постоянно идут новости, про то что поймали очередного ТЦКшника, что менял там данные за деньги.
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30.11.2024 23:25 Ответить
Якби не було клінічного жлобства та нескінченного бажання набивати матраци доларами - то і до цього ВЛК працювали би нормально (перевірено). Але бажання набивати матраци доларами ніякими "реформами" не знищити - тільки за допомогою фонарних стовпів. А чому стовпів? Бо "правоохоронці" послизнулися на тих же хабарях, як корова на своєму поносі.
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30.11.2024 23:34 Ответить
Влк-шники самі зізнаються, що їм надано вказівку "зверху" - майже всіх визнавати придатними. А якщо хтось вірить в "анонімізовані дані" та "випадкові комісії", то у мене для них погані новини
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01.12.2024 08:58 Ответить
Треба змусити нато ввести війська.
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30.11.2024 23:46 Ответить
вангую - придатних стане більше. Перехідний період щоб всі бажаючи поспішили нести кревнозароблені в стару схему
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30.11.2024 23:53 Ответить
йшов третій рік війни, нарешті концепція презентована, такими темпами щоб концепція стала реальністю потрібно буде ще років 10.
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01.12.2024 00:03 Ответить
Ви помилилися адресою. Тут не релігійний гурток, а новинний портал.
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01.12.2024 09:01 Ответить
У реформованій комісії буде сидіти здоровенний ''Ісус'' і буде всіх непридатних лікувати ''прикладанням руки''.
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01.12.2024 09:49 Ответить
З однієї корумпованої структури перенесли годівницю в іншу корумповану структуру. Здобули! І так все за що беруться "зелені виродки" спрямовується на стимуляцію депресії, безнадії, втрати відчуття справедливості і врешті навіть самий тупий жлоб, за задумкою феесбе, має дійти висновку що за таку "державу" воювати не варто...
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01.12.2024 10:52 Ответить
 
 