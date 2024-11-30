Міноборони разом з МОЗ презентували концепцію реформи військово-лікарських комісій

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему.

Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України , передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, презентація відбулася під час тематичної зустрічі Ради донорів інституційних реформ МОУ, у якій взяли участь заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко та заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов.

"Принципи роботи ВЛК не змінювались десятиліттями. Система, яка існує зараз, є рудиментом старого адміністративного підходу. Вона повна недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків. Ми маємо суттєво знизити ці ризики. Тому я вдячний за підтримку реформи всім партнерам та громадським організаціям, які були залучені до запуску цього проєкту", – наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Учасники зустрічі зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

Що дасть реформа?

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних:

медичний

адміністративний.

І тоді одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

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Як проходитимуть ВЛК після реформи?

Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК. Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.

Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.

"Ця реформа потрібна, щоб військовозобов’язані могли довіряти системі. Проходити медогляд у цивільних закладах. Відчувати, що їх права захищені й що після медогляду їх одразу не визнають придатними, якщо у них насправді є якісь хвороби", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Як повідомляється, впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Довідково:

Рада донорів інституційних реформ Міністерства оборони України – це платформа координації та комунікації між МОУ та донорами щодо розробки та впровадження реформ сектору оборони. Тематичні зустрічі Ради донорів МОУ проводяться з метою залучення донорів до впровадження проєктів у напрямках стратегічних пріоритетів МОУ.