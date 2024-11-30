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Новини
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Міноборони разом з МОЗ презентували концепцію реформи військово-лікарських комісій

Обговорення реформи військово-лікарських комісій

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), покликаний суттєво змінити застарілу систему.

Про це повідомила пресслужба Міністерство оборони України , передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, презентація відбулася під час тематичної зустрічі Ради донорів інституційних реформ МОУ, у якій взяли участь заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко та заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов.

"Принципи роботи ВЛК не змінювались десятиліттями. Система, яка існує зараз, є рудиментом старого адміністративного підходу. Вона повна недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків. Ми маємо суттєво знизити ці ризики. Тому я вдячний за підтримку реформи всім партнерам та громадським організаціям, які були залучені до запуску цього проєкту", – наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Учасники зустрічі зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

Що дасть реформа?

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних:

  • медичний
  • адміністративний.

І тоді одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

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Як проходитимуть ВЛК після реформи?

Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК. Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.

Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.

"Ця реформа потрібна, щоб військовозобов’язані могли довіряти системі. Проходити медогляд у цивільних закладах. Відчувати, що їх права захищені й що після медогляду їх одразу не визнають придатними, якщо у них насправді є якісь хвороби", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Як повідомляється, впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Довідково:

Рада донорів інституційних реформ Міністерства оборони України – це платформа координації та комунікації між МОУ та донорами щодо розробки та впровадження реформ сектору оборони. Тематичні зустрічі Ради донорів МОУ проводяться з метою залучення донорів до впровадження проєктів у напрямках стратегічних пріоритетів МОУ.

Автор: 

МОЗ (5393) Міноборони (7349) реформи (3206) військово-лікарська комісія (207)


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Топ коментарі
+7
Дивно, що не через Дію чи Є-Каліч.
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30.11.2024 23:00
+4
КЛАС!
Було: Зайшов на ВЛК непридатний, а вийшов придатний!
Буде: Зайшов на ВЛК придатний, а вийшов непридатний!
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30.11.2024 23:04
+4
А там чи ішак з дохне чи падішах чи буде якийсь потужніший план 🙄
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30.11.2024 23:12
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Дивно, що не через Дію чи Є-Каліч.
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30.11.2024 23:00 Відповісти
"...впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.." - перехідний період 1 рік?
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30.11.2024 23:02 Відповісти
А там чи ішак з дохне чи падішах чи буде якийсь потужніший план 🙄
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30.11.2024 23:12 Відповісти
КЛАС!
Було: Зайшов на ВЛК непридатний, а вийшов придатний!
Буде: Зайшов на ВЛК придатний, а вийшов непридатний!
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30.11.2024 23:04 Відповісти
Не БУДЕ
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30.11.2024 23:19 Відповісти
Так легко роздовбати ВЛК? -- буде відповідь
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30.11.2024 23:07 Відповісти
хто всравсь ? невістка...
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30.11.2024 23:11 Відповісти
Їбать , ти тупорилий...
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30.11.2024 23:31 Відповісти
Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання.

Что-то есть большие сомнения на счет этого. Помнится что-то подобное рассказывали про другое приложение, что снизит коррупционные риски... А теперь постоянно идут новости, про то что поймали очередного ТЦКшника, что менял там данные за деньги.
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30.11.2024 23:25 Відповісти
Якби не було клінічного жлобства та нескінченного бажання набивати матраци доларами - то і до цього ВЛК працювали би нормально (перевірено). Але бажання набивати матраци доларами ніякими "реформами" не знищити - тільки за допомогою фонарних стовпів. А чому стовпів? Бо "правоохоронці" послизнулися на тих же хабарях, як корова на своєму поносі.
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30.11.2024 23:34 Відповісти
Влк-шники самі зізнаються, що їм надано вказівку "зверху" - майже всіх визнавати придатними. А якщо хтось вірить в "анонімізовані дані" та "випадкові комісії", то у мене для них погані новини
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01.12.2024 08:58 Відповісти
Треба змусити нато ввести війська.
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30.11.2024 23:46 Відповісти
вангую - придатних стане більше. Перехідний період щоб всі бажаючи поспішили нести кревнозароблені в стару схему
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30.11.2024 23:53 Відповісти
йшов третій рік війни, нарешті концепція презентована, такими темпами щоб концепція стала реальністю потрібно буде ще років 10.
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01.12.2024 00:03 Відповісти
Ви помилилися адресою. Тут не релігійний гурток, а новинний портал.
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01.12.2024 09:01 Відповісти
У реформованій комісії буде сидіти здоровенний ''Ісус'' і буде всіх непридатних лікувати ''прикладанням руки''.
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01.12.2024 09:49 Відповісти
З однієї корумпованої структури перенесли годівницю в іншу корумповану структуру. Здобули! І так все за що беруться "зелені виродки" спрямовується на стимуляцію депресії, безнадії, втрати відчуття справедливості і врешті навіть самий тупий жлоб, за задумкою феесбе, має дійти висновку що за таку "державу" воювати не варто...
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01.12.2024 10:52 Відповісти
 
 