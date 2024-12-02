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Подготовка офицеров тактического звена требует усовершенствования и увеличения сроков обучения, - Сырский

Сирський провів нараду щодо військової підготовки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное служебное совещание по качеству подготовки военнослужащих, к которому были привлечены руководители структурных подразделений Генерального штаба ВС Украины, командующие видами и родами войск (сил), командиры отдельных боевых воинских частей, начальники учебных центров и ВВУЗов.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

На совещании обсудили предварительные результаты внедрения с 1 ноября текущего года во всех учебных центрах новой Программы БЗВП со сроком обучения 1,5 месяца.

Для объективности оценки нововведений проведены беседы с курсантами и инструкторами, которые отметили только положительные аспекты в увеличении сроков обучения и в изменениях программы базовой общевойсковой подготовки.

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"Определил задачи по дальнейшему мониторингу эффективности внедренных изменений. Уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части. Поэтому, ждем отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, не осталась без внимания подготовка офицеров тактического звена, содержание которой сейчас требует усовершенствования, в том числе и увеличение сроков обучения. Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений.

Необходимость усовершенствования подготовки офицеров также подчеркнули и командиры боевых бригад.

"Участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому, в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными", - отмечает главнокомандующий.

Он также акцентировал внимание, что подготовка - это основа деятельности войск (сил) как в мирное так и в военное время, деятельность всех командиров должна быть направлена на постоянное совершенствование знаний, умений и навыков военнослужащих, их устойчивость при выполнении боевых задач.

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"Боевые результаты напрямую зависят от качества подготовки воинов. Благодарен командирам всех уровней, которые максимально ответственно относятся к подготовке личного состава. В частности, лучшие практики, которые применяются для подготовки на уровне боевых бригад, должны быть распространены на все Силы обороны Украины", - резюмирует Сырский.

Автор: 

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Підготовка офіцерів тактичної ланки

...на рівні тактичної Шрі-Ланки...
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02.12.2024 09:53 Ответить
Не хоче звільняти передпенсійних "паркетників" і ставити молодих, із реальним досвідом БД з 2014.

Тому будемо навчати "паркетників". Незламно і потужно....
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02.12.2024 10:00 Ответить
Яке в сраку навчання? Для чого? В нас наприклад офіцер це людина яка займається всім. І техніка на тобі, і люди, і особові справи і ще купа найрізноманітнішої бумажної писанини. Сьогодні ти зампотєх, а завтра зампотех у відрядженні, і хто всравсь? Охфіцер. Нпариклад охвіцер МПЗ. Бо ти сьогодні МПЗ-шнік, а завтра пише бумажки по списанню пального і замовляє запчастини (бо в цій дегенератській армії все ж завжди треба на вчора). Всі займаються всім і одночасно нічим. І цілком зрозуміло що нічого добре не вміють. І тут скільки не вчи - толку не буде.
Особливо коли діда 55років садять за компутєр заповнювати таблиці ексель, а програміста який машини ніколи не мав (бо сліпий) і все життя їздив на таксі призначають зампотєхом.
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02.12.2024 10:08 Ответить
Мова йде маубть за піджаків, яких беруть з вулиці а потім після місяця курсів відправляли команндувати такими як вони новачками, а ще як приданий підрозділ .....

Або тих хто вже там, але малює стрілки на карті ...
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02.12.2024 10:30 Ответить
Проблема не в піджаках, а в тому що сьогодні ти малюєш стрілки на карті, а завтра їдеш налаштовувати звязок, а післязавтра пишеш заявку на закупку запчастин. І нікого не їбе що ти цього не вмієш, точніше якщо скажеш що не вмієш то попіздуєш в піхоту (піхота це в мізках генералів такий сміттєпереробник куди відправляють всіх невдах). І знову ж таки, нікого не їбе що ти до цього непридатний ні по розумовим ні по моральним якостям. Не можеш командувати - піздуй в окоп. Тому і доводиться командувати. Як небуть ) Строячи з себе самого вумного і перекладуючи відповідальність на інших. Виконуючи самі дибільні розпорядження (і не дай бог задати питання "***** це все?" або сказати що "це виконати неможливо" або запропонувати що "це ж можна виконати по іншому"). В окоп же не хочеться?
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02.12.2024 11:40 Ответить
Робить офіцерів з бійців яки пройшли передову, та зарекомендували себе як воїни. А пацани яки тільки вийдуть з військових училищ їм не ровня
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02.12.2024 10:55 Ответить
А чому можуть навчити старі совкодрочерні хенерали, як по плацу ходити та бухати???
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02.12.2024 11:44 Ответить
Сенес їх навчати якщо вони підкоряються нафталіновим, совковим, безмозглим, паркетним генералам і полковникам...Офіцери заручники ситуації з якої немає виходу.
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02.12.2024 14:02 Ответить
 
 