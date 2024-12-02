Подготовка офицеров тактического звена требует усовершенствования и увеличения сроков обучения, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное служебное совещание по качеству подготовки военнослужащих, к которому были привлечены руководители структурных подразделений Генерального штаба ВС Украины, командующие видами и родами войск (сил), командиры отдельных боевых воинских частей, начальники учебных центров и ВВУЗов.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

На совещании обсудили предварительные результаты внедрения с 1 ноября текущего года во всех учебных центрах новой Программы БЗВП со сроком обучения 1,5 месяца.

Для объективности оценки нововведений проведены беседы с курсантами и инструкторами, которые отметили только положительные аспекты в увеличении сроков обучения и в изменениях программы базовой общевойсковой подготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатого и Палису назначили на небоевые должности. Риск потери Донбасса до инаугурации Трампа растет в разы, - "слуга народа" Безуглая

"Определил задачи по дальнейшему мониторингу эффективности внедренных изменений. Уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части. Поэтому, ждем отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, не осталась без внимания подготовка офицеров тактического звена, содержание которой сейчас требует усовершенствования, в том числе и увеличение сроков обучения. Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений.

Необходимость усовершенствования подготовки офицеров также подчеркнули и командиры боевых бригад.

"Участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому, в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными", - отмечает главнокомандующий.

Он также акцентировал внимание, что подготовка - это основа деятельности войск (сил) как в мирное так и в военное время, деятельность всех командиров должна быть направлена на постоянное совершенствование знаний, умений и навыков военнослужащих, их устойчивость при выполнении боевых задач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандистка Скабеева об участии стран НАТО в войне: "Франция в этом году планирует ввести свои войска в Украину под видом бригады ВСУ "Анна Киевская". ВИДЕО

"Боевые результаты напрямую зависят от качества подготовки воинов. Благодарен командирам всех уровней, которые максимально ответственно относятся к подготовке личного состава. В частности, лучшие практики, которые применяются для подготовки на уровне боевых бригад, должны быть распространены на все Силы обороны Украины", - резюмирует Сырский.