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Підготовка офіцерів тактичної ланки потребує удосконалення та збільшення термінів навчання, - Сирський

Сирський провів нараду щодо військової підготовки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову службову нараду щодо якості підготовки військовослужбовців, до якої були залучені керівники структурних підрозділів Генерального штабу ЗС України, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів та ВВНЗ.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

На нараді обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової Програми БЗВП з терміном навчання 1,5 місяці.

Для об’єктивності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки.

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"Визначив завдання щодо подальшого моніторингу ефективності впровадженних змін. Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому, чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. З такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів.

На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад.

"Учасники наради запропоновали розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому, в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими", - наголошує головнокомандувач.

Він також акцентував увагу, що підготовка - це основа діяльності військ (сил) як в мирний так і у воєнний час, діяльність всіх командирів повинна бути спрямована на постійне удосконалення знань, вмінь і навичок військовослужбовців, їхню стійкість під час виконання бойових завдань.

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"Бойові результати прямо залежать від якості підготовки воїнів. Вдячний командирам всіх рівнів, які максимально відповідально ставляться до підготовки особового складу. Зокрема, найкращі практики, які застосовуються для підготовки на рівні бойових бригад, мають бути поширені на всі Сили оборони України", - резюмує Сирський.

Автор: 

військові навчання (2775) військовослужбовці (4715) Сирський Олександр (591)


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Підготовка офіцерів тактичної ланки

...на рівні тактичної Шрі-Ланки...
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02.12.2024 09:53 Відповісти
Не хоче звільняти передпенсійних "паркетників" і ставити молодих, із реальним досвідом БД з 2014.

Тому будемо навчати "паркетників". Незламно і потужно....
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02.12.2024 10:00 Відповісти
Яке в сраку навчання? Для чого? В нас наприклад офіцер це людина яка займається всім. І техніка на тобі, і люди, і особові справи і ще купа найрізноманітнішої бумажної писанини. Сьогодні ти зампотєх, а завтра зампотех у відрядженні, і хто всравсь? Охфіцер. Нпариклад охвіцер МПЗ. Бо ти сьогодні МПЗ-шнік, а завтра пише бумажки по списанню пального і замовляє запчастини (бо в цій дегенератській армії все ж завжди треба на вчора). Всі займаються всім і одночасно нічим. І цілком зрозуміло що нічого добре не вміють. І тут скільки не вчи - толку не буде.
Особливо коли діда 55років садять за компутєр заповнювати таблиці ексель, а програміста який машини ніколи не мав (бо сліпий) і все життя їздив на таксі призначають зампотєхом.
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02.12.2024 10:08 Відповісти
Мова йде маубть за піджаків, яких беруть з вулиці а потім після місяця курсів відправляли команндувати такими як вони новачками, а ще як приданий підрозділ .....

Або тих хто вже там, але малює стрілки на карті ...
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02.12.2024 10:30 Відповісти
Проблема не в піджаках, а в тому що сьогодні ти малюєш стрілки на карті, а завтра їдеш налаштовувати звязок, а післязавтра пишеш заявку на закупку запчастин. І нікого не їбе що ти цього не вмієш, точніше якщо скажеш що не вмієш то попіздуєш в піхоту (піхота це в мізках генералів такий сміттєпереробник куди відправляють всіх невдах). І знову ж таки, нікого не їбе що ти до цього непридатний ні по розумовим ні по моральним якостям. Не можеш командувати - піздуй в окоп. Тому і доводиться командувати. Як небуть ) Строячи з себе самого вумного і перекладуючи відповідальність на інших. Виконуючи самі дибільні розпорядження (і не дай бог задати питання "***** це все?" або сказати що "це виконати неможливо" або запропонувати що "це ж можна виконати по іншому"). В окоп же не хочеться?
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02.12.2024 11:40 Відповісти
Робить офіцерів з бійців яки пройшли передову, та зарекомендували себе як воїни. А пацани яки тільки вийдуть з військових училищ їм не ровня
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02.12.2024 10:55 Відповісти
А чому можуть навчити старі совкодрочерні хенерали, як по плацу ходити та бухати???
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02.12.2024 11:44 Відповісти
Сенес їх навчати якщо вони підкоряються нафталіновим, совковим, безмозглим, паркетним генералам і полковникам...Офіцери заручники ситуації з якої немає виходу.
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02.12.2024 14:02 Відповісти
 
 