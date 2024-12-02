Підготовка офіцерів тактичної ланки потребує удосконалення та збільшення термінів навчання, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову службову нараду щодо якості підготовки військовослужбовців, до якої були залучені керівники структурних підрозділів Генерального штабу ЗС України, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів та ВВНЗ.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

На нараді обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової Програми БЗВП з терміном навчання 1,5 місяці.

Для об’єктивності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки.

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"Визначив завдання щодо подальшого моніторингу ефективності впровадженних змін. Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому, чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. З такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів.

На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад.

"Учасники наради запропоновали розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому, в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими", - наголошує головнокомандувач.

Він також акцентував увагу, що підготовка - це основа діяльності військ (сил) як в мирний так і у воєнний час, діяльність всіх командирів повинна бути спрямована на постійне удосконалення знань, вмінь і навичок військовослужбовців, їхню стійкість під час виконання бойових завдань.

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"Бойові результати прямо залежать від якості підготовки воїнів. Вдячний командирам всіх рівнів, які максимально відповідально ставляться до підготовки особового складу. Зокрема, найкращі практики, які застосовуються для підготовки на рівні бойових бригад, мають бути поширені на всі Сили оборони України", - резюмує Сирський.