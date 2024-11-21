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Новини
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У командуванні Сухопутних військ розповіли про чотири етапи базової підготовки мобілізованих

Начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ Юрій Дяченко

Структура курсу базової загальновійськової підготовки для мобілізованих передбачає чотири основних етапи навчання.

Про це повідомив начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ Юрій Дяченко під час пресконференції в Укрінформі на тему: "Базова військова підготовка", передає Цензор.НЕТ.

"Структурою курсу передбачені чотири основні етапи навчання. На першому етапі доводяться заходи безпеки поводження зі зброєю, вивчаються правові основи проходження військової служби та обов'язки військовослужбовця. Під час курсу індивідуальної підготовки вивчаються основні предмети навчання, отримуються навички із супутніх предметів навчання, надаються поглиблені знання військової мілітарної історії, здійснюється формування свідомого ставлення до захисту територіальної цілісності України", - розповів Дяченко.

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За його словами, на третьому етапі новобранець проходить курс вивчення дій у складі підрозділу. Йдеться про удосконалення практичних вмінь та навичок, розвитку витривалості, оцінювання спроможностей військовослужбовців долати труднощі, великі фізичні та психологічні навантаження, пов’язані з виконанням завдань у польових умовах, максимально наближених до бойових.

Після цього на четвертому етапі протягом трьох діб проводиться комплексне тактичне завдання, так званий "польовий вихід", під час якого визначається рівень навченості і здатності військовослужбовця самостійно діяти на полі бою без втручання інструктора.

Інформуючи про зміни в підготовці, Дяченко зауважив, що раніше підготовка військовослужбовця проводилась по 10 годин на добу, а зараз її зменшили до восьми годин. Разом з тим надані ще дві години для самостійної підготовки.

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Дяченко також розповів, що до програми навчання включено предмет "Спеціальна підготовка", де на рівні користувача вивчаються засоби протидії безпілотним авіаційним комплексам ворога. У підготовку включено програмне забезпечення "Кропива", визначено методичні рекомендації з надання медичної допомоги, запроваджено вивчення колективної зброї (кулемети різної модифікації. – Ред.) та ведення вогню з неї.

Згідно з новою програмою БЗВП, впроваджені нові предмети, збільшена кількість вправ і стрільб.

"Хочу також наголосити на збільшенні практичної складової вогневої підготовки. За оновленою програмою додатково впроваджені 10 профстрільб. Їх до цього було 29, зараз - 39. Збільшено кількість боєприпасів до автомата - з 551 патрона до 866 набоїв", - поінформував Дяченко.

За його словами, велика увага приділяється домедичній підготовці. Так, тривалість курсу становить 16 годин, із яких 4 години - це теорія, 12 годин – практичні заняття.

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Під час підготовки новобранці вчяться користуватися турнікетами, пов’язками, відновлювати дихання, швидко реагувати на травми в бойових умовах, а також здобувають навички евакуації та транспортування постраждалих.

Кожен військовослужбовець під час занять забезпечується індивідуальною аптечкою, повним комплектом медичних засобів для проведення навчальних вправ. Використання засобів аптечки дозволяє відпрацювати навички максимально наближено до бойових умов, підкреслив представник командування Сухопутних військ.

Як розповіли учасники заходу, практичні заняття проходять у форматі сценарних тренувань, що імітують реальні бойові ситуації. Акцент робиться на швидкість і точність надання допомоги в умовах стресу.

Під час навчань велика увага приділяється психологічній підготовці, яка включає: подолання смуги перешкод, страху важкої броньованої техніки; зміцнення психіки в умовах постійного вогневого впливу та ударних БПЛА; створення максимально складної та наближеної до умов ведення бою обстановки для набуття військовослужбовцями навичок контролю власних психологічних реакцій. Крім того, військових вчать наданню психологічної допомоги та самодопомоги.

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Дяченко також підкреслив, що адаптація та допідготовка військовослужбовців до ведення бойових дій проводиться безпосередньо у військових частинах після їх навчання у навчальних центрах з метою підвищення бойової стійкості, злагодження навчених фахівців у складі малих груп (відділень) до ведення тактичних дій.

Автор: 

військові навчання (2775) підготовка (179) мобілізація (3032) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+16
Чотири етапи. Понеділок - розбирання/збирання автомату. Вівторок - стрільби, три патрони на ствол. Середа - перша медична допомога. Четвер - вивчення "колективної зброї" ... показали кулемет. П'ятниця - шикування і відправка на фронт.
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21.11.2024 17:38
+7
Пан пропустив підмітання плацу і фарбування трави.
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21.11.2024 18:00
+4
Українці - це добрі, працьовиті люди, які живуть у великій, гарній країні, що зветься Канада...
Так закінчується один з моїх улюблених анекдотів.
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21.11.2024 19:38
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Чотири етапи. Понеділок - розбирання/збирання автомату. Вівторок - стрільби, три патрони на ствол. Середа - перша медична допомога. Четвер - вивчення "колективної зброї" ... показали кулемет. П'ятниця - шикування і відправка на фронт.
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21.11.2024 17:38 Відповісти
Пан пропустив підмітання плацу і фарбування трави.
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21.11.2024 18:00 Відповісти
Вибачаюсь. Натівські стандарти...
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21.11.2024 18:26 Відповісти
Пан має здатність до випереджаючого відображення дійсності...
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21.11.2024 18:55 Відповісти
Та що тут випереджати, коли і так усе ясно? Як казав класик - здавалося це кінець. Виявилося, що не здавалось.
Не смішно це усе. Коли Україна згодилася назвати таке недолуге чувирло своїм Президентом - ганебний кінець це тільки питання часу. Будемо торувати операцію "Фенікс" - з попелу відроджувати країну. Якщо вийде.
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21.11.2024 19:22 Відповісти
Українці - це добрі, працьовиті люди, які живуть у великій, гарній країні, що зветься Канада...
Так закінчується один з моїх улюблених анекдотів.
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21.11.2024 19:38 Відповісти
"...здійснюється формування свідомого ставлення до захисту територіальної цілісності України" - навіть не можу уявити яким чином.
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21.11.2024 17:42 Відповісти
НЛП на основі "рускава матєрнава".
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21.11.2024 18:01 Відповісти
У нас перший тиждень був теоретичним - тобто сиділи у сховищі і вивчали елементи балістики, медичні протоколи, етс. Серед "етс" був предмет "патріотичне виховання". На ньому розглядали деякі питання історії. Але в цілому предмету не дуже приділяли уваги, в пам'ять найбільше врізалось коли інструктор спитав чому росіяни є терористами.
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21.11.2024 18:08 Відповісти
Формування свідомого ставлення до...починається з дитячого садка. А у дорослого 40ка річного дядька нічого вже не сформуєш такого, що б виходило за "рамки" його світогляду.
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21.11.2024 18:36 Відповісти
Там є лекція яку з листочка читають) Ефект буде більший якщо сходити з ним в туалет
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21.11.2024 19:11 Відповісти
** *ю *ть, б*ь ти шо самий умний на***
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21.11.2024 21:19 Відповісти
Це вже для поліціантів ?
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21.11.2024 17:48 Відповісти
Ще один тиловий щур розповідає казочки.
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21.11.2024 17:51 Відповісти
А як насправді? Бо язиком трандіти не мішки носити.
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21.11.2024 17:53 Відповісти
Якщо злити воду і викреслити маркетинг, то десь так і є.
1. Ефективної протидії БПЛА на даний момент нема, нас вчили миттєво ховатись під дерева)). Але правда набагато гірша
2. Кропиву піхотинці не вчили і зараз не учать - тому шо рядовому вона нідочого.
3. Такмедом за@обували страшно. Зараз у всіх учебках турнікети відпрацьовують до автоматизма.
4. Аптечкою забезпечують... але https://www.youtube.com/watch?v=H6Ykxaz4_-A
Але вцілому десь так і є як він каже.
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21.11.2024 18:33 Відповісти
ЦЕ ПО 2 ТИЖДНІ НА ЕТАП !?)
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21.11.2024 18:08 Відповісти
ТРЕБА ****** КОРУПЦІОНЕРІВ !)
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21.11.2024 18:09 Відповісти
Пан б трохи поїхав в війська, та поспілкувався б із військовими, які вже пройшли цю підготовку і зараз знаходяться на передовій.
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21.11.2024 18:36 Відповісти
Пани по військах не їздять. Бо хто тоді буде на гімномарафоні сидіти та по пресухам бігати.
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21.11.2024 18:59 Відповісти
Всю цю гілку обговорень можна назвати "Вчіться плавати! Тису переплисти не так вже й важко."
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21.11.2024 19:15 Відповісти
 
 