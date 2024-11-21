У командуванні Сухопутних військ розповіли про чотири етапи базової підготовки мобілізованих

Структура курсу базової загальновійськової підготовки для мобілізованих передбачає чотири основних етапи навчання.

Про це повідомив начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ Юрій Дяченко під час пресконференції в Укрінформі на тему: "Базова військова підготовка", передає Цензор.НЕТ.

"Структурою курсу передбачені чотири основні етапи навчання. На першому етапі доводяться заходи безпеки поводження зі зброєю, вивчаються правові основи проходження військової служби та обов'язки військовослужбовця. Під час курсу індивідуальної підготовки вивчаються основні предмети навчання, отримуються навички із супутніх предметів навчання, надаються поглиблені знання військової мілітарної історії, здійснюється формування свідомого ставлення до захисту територіальної цілісності України", - розповів Дяченко.

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За його словами, на третьому етапі новобранець проходить курс вивчення дій у складі підрозділу. Йдеться про удосконалення практичних вмінь та навичок, розвитку витривалості, оцінювання спроможностей військовослужбовців долати труднощі, великі фізичні та психологічні навантаження, пов’язані з виконанням завдань у польових умовах, максимально наближених до бойових.

Після цього на четвертому етапі протягом трьох діб проводиться комплексне тактичне завдання, так званий "польовий вихід", під час якого визначається рівень навченості і здатності військовослужбовця самостійно діяти на полі бою без втручання інструктора.

Інформуючи про зміни в підготовці, Дяченко зауважив, що раніше підготовка військовослужбовця проводилась по 10 годин на добу, а зараз її зменшили до восьми годин. Разом з тим надані ще дві години для самостійної підготовки.

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Дяченко також розповів, що до програми навчання включено предмет "Спеціальна підготовка", де на рівні користувача вивчаються засоби протидії безпілотним авіаційним комплексам ворога. У підготовку включено програмне забезпечення "Кропива", визначено методичні рекомендації з надання медичної допомоги, запроваджено вивчення колективної зброї (кулемети різної модифікації. – Ред.) та ведення вогню з неї.

Згідно з новою програмою БЗВП, впроваджені нові предмети, збільшена кількість вправ і стрільб.

"Хочу також наголосити на збільшенні практичної складової вогневої підготовки. За оновленою програмою додатково впроваджені 10 профстрільб. Їх до цього було 29, зараз - 39. Збільшено кількість боєприпасів до автомата - з 551 патрона до 866 набоїв", - поінформував Дяченко.

За його словами, велика увага приділяється домедичній підготовці. Так, тривалість курсу становить 16 годин, із яких 4 години - це теорія, 12 годин – практичні заняття.

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Під час підготовки новобранці вчяться користуватися турнікетами, пов’язками, відновлювати дихання, швидко реагувати на травми в бойових умовах, а також здобувають навички евакуації та транспортування постраждалих.

Кожен військовослужбовець під час занять забезпечується індивідуальною аптечкою, повним комплектом медичних засобів для проведення навчальних вправ. Використання засобів аптечки дозволяє відпрацювати навички максимально наближено до бойових умов, підкреслив представник командування Сухопутних військ.

Як розповіли учасники заходу, практичні заняття проходять у форматі сценарних тренувань, що імітують реальні бойові ситуації. Акцент робиться на швидкість і точність надання допомоги в умовах стресу.

Під час навчань велика увага приділяється психологічній підготовці, яка включає: подолання смуги перешкод, страху важкої броньованої техніки; зміцнення психіки в умовах постійного вогневого впливу та ударних БПЛА; створення максимально складної та наближеної до умов ведення бою обстановки для набуття військовослужбовцями навичок контролю власних психологічних реакцій. Крім того, військових вчать наданню психологічної допомоги та самодопомоги.

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Дяченко також підкреслив, що адаптація та допідготовка військовослужбовців до ведення бойових дій проводиться безпосередньо у військових частинах після їх навчання у навчальних центрах з метою підвищення бойової стійкості, злагодження навчених фахівців у складі малих груп (відділень) до ведення тактичних дій.