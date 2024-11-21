В командовании Сухопутных войск рассказали о четырех этапах базовой подготовки мобилизованных
Структура курса базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных предусматривает четыре основных этапа обучения.
Об этом сообщил начальник отдела подготовки учебных центров командования Сухопутных войск Юрий Дяченко во время пресс-конференции в Укринформе на тему: "Базовая военная подготовка", передает Цензор.НЕТ.
"Структурой курса предусмотрены четыре основных этапа обучения. На первом этапе доводятся меры безопасности обращения с оружием, изучаются правовые основы прохождения военной службы и обязанности военнослужащего. Во время курса индивидуальной подготовки изучаются основные предметы обучения, получаются навыки по сопутствующим предметам обучения, предоставляются углубленные знания военной милитарной истории, осуществляется формирование сознательного отношения к защите территориальной целостности Украины", - рассказал Дяченко.
По его словам, на третьем этапе новобранец проходит курс изучения действий в составе подразделения. Речь идет об усовершенствовании практических умений и навыков, развитии выносливости, оценке возможностей военнослужащих преодолевать трудности, большие физические и психологические нагрузки, связанные с выполнением задач в полевых условиях, максимально приближенных к боевым.
После этого на четвертом этапе в течение трех суток проводится комплексное тактическое задание, так называемый "полевой выход", во время которого определяется уровень обученности и способности военнослужащего самостоятельно действовать на поле боя без вмешательства инструктора.
Информируя об изменениях в подготовке, Дяченко отметил, что ранее подготовка военнослужащего проводилась по 10 часов в сутки, а сейчас ее уменьшили до восьми часов. Вместе с тем предоставлены еще два часа для самостоятельной подготовки.
Дяченко также рассказал, что в программу обучения включен предмет "Специальная подготовка", где на уровне пользователя изучаются средства противодействия беспилотным авиационным комплексам врага. В подготовку включено программное обеспечение "Крапива", определены методические рекомендации по оказанию медицинской помощи, введено изучение коллективного оружия (пулеметы различной модификации. - Ред.) и ведения огня из него.
Согласно новой программе БЗВП, внедрены новые предметы, увеличено количество упражнений и стрельб.
"Хочу также отметить увеличение практической составляющей огневой подготовки. По обновленной программе дополнительно внедрены 10 профстрельб. Их до этого было 29, сейчас - 39. Увеличено количество боеприпасов к автомату - с 551 патрона до 866 патронов", - проинформировал Дяченко.
По его словам, большое внимание уделяется домедицинской подготовке. Так, продолжительность курса составляет 16 часов, из которых 4 часа - это теория, 12 часов - практические занятия.
Во время подготовки новобранцы учатся пользоваться турникетами, повязками, восстанавливать дыхание, быстро реагировать на травмы в боевых условиях, а также приобретают навыки эвакуации и транспортировки пострадавших.
Каждый военнослужащий во время занятий обеспечивается индивидуальной аптечкой, полным комплектом медицинских средств для проведения учебных упражнений. Использование средств аптечки позволяет отработать навыки максимально приближенно к боевым условиям, подчеркнул представитель командования Сухопутных войск.
Как рассказали участники мероприятия, практические занятия проходят в формате сценарных тренировок, имитирующих реальные боевые ситуации. Акцент делается на скорость и точность оказания помощи в условиях стресса.
Во время учений большое внимание уделяется психологической подготовке, которая включает: преодоление полосы препятствий, страха тяжелой бронированной техники; укрепление психики в условиях постоянного огневого воздействия и ударных БПЛА; создание максимально сложной и приближенной к условиям ведения боя обстановки для приобретения военнослужащими навыков контроля собственных психологических реакций. Кроме того, военных учат оказанию психологической помощи и самопомощи.
Дяченко также подчеркнул, что адаптация и доподготовка военнослужащих к ведению боевых действий проводится непосредственно в воинских частях после их обучения в учебных центрах с целью повышения боевой устойчивости, слаживания обученных специалистов в составе малых групп (отделений) к ведению тактических действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не смішно це усе. Коли Україна згодилася назвати таке недолуге чувирло своїм Президентом - ганебний кінець це тільки питання часу. Будемо торувати операцію "Фенікс" - з попелу відроджувати країну. Якщо вийде.
Так закінчується один з моїх улюблених анекдотів.
1. Ефективної протидії БПЛА на даний момент нема, нас вчили миттєво ховатись під дерева)).
Але правда набагато гірша
2. Кропиву піхотинці не вчили і зараз не учать - тому шо рядовому вона нідочого.
3. Такмедом за@обували страшно. Зараз у всіх учебках турнікети відпрацьовують до автоматизма.
4. Аптечкою забезпечують... але https://www.youtube.com/watch?v=H6Ykxaz4_-A
Але вцілому десь так і є як він каже.