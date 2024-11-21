РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8830 посетителей онлайн
Новости
6 588 25

В командовании Сухопутных войск рассказали о четырех этапах базовой подготовки мобилизованных

Начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ Юрій Дяченко

Структура курса базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных предусматривает четыре основных этапа обучения.

Об этом сообщил начальник отдела подготовки учебных центров командования Сухопутных войск Юрий Дяченко во время пресс-конференции в Укринформе на тему: "Базовая военная подготовка", передает Цензор.НЕТ.

"Структурой курса предусмотрены четыре основных этапа обучения. На первом этапе доводятся меры безопасности обращения с оружием, изучаются правовые основы прохождения военной службы и обязанности военнослужащего. Во время курса индивидуальной подготовки изучаются основные предметы обучения, получаются навыки по сопутствующим предметам обучения, предоставляются углубленные знания военной милитарной истории, осуществляется формирование сознательного отношения к защите территориальной целостности Украины", - рассказал Дяченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская пехотная бригада "Анна Киевская" заканчивает подготовку во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, на третьем этапе новобранец проходит курс изучения действий в составе подразделения. Речь идет об усовершенствовании практических умений и навыков, развитии выносливости, оценке возможностей военнослужащих преодолевать трудности, большие физические и психологические нагрузки, связанные с выполнением задач в полевых условиях, максимально приближенных к боевым.

После этого на четвертом этапе в течение трех суток проводится комплексное тактическое задание, так называемый "полевой выход", во время которого определяется уровень обученности и способности военнослужащего самостоятельно действовать на поле боя без вмешательства инструктора.

Информируя об изменениях в подготовке, Дяченко отметил, что ранее подготовка военнослужащего проводилась по 10 часов в сутки, а сейчас ее уменьшили до восьми часов. Вместе с тем предоставлены еще два часа для самостоятельной подготовки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС продлил на два года миссию по обучению украинских военных

Дяченко также рассказал, что в программу обучения включен предмет "Специальная подготовка", где на уровне пользователя изучаются средства противодействия беспилотным авиационным комплексам врага. В подготовку включено программное обеспечение "Крапива", определены методические рекомендации по оказанию медицинской помощи, введено изучение коллективного оружия (пулеметы различной модификации. - Ред.) и ведения огня из него.

Согласно новой программе БЗВП, внедрены новые предметы, увеличено количество упражнений и стрельб.

"Хочу также отметить увеличение практической составляющей огневой подготовки. По обновленной программе дополнительно внедрены 10 профстрельб. Их до этого было 29, сейчас - 39. Увеличено количество боеприпасов к автомату - с 551 патрона до 866 патронов", - проинформировал Дяченко.

По его словам, большое внимание уделяется домедицинской подготовке. Так, продолжительность курса составляет 16 часов, из которых 4 часа - это теория, 12 часов - практические занятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжительность базовой военной подготовки в учебных центрах увеличена до 45 дней, - Сухопутные войска

Во время подготовки новобранцы учатся пользоваться турникетами, повязками, восстанавливать дыхание, быстро реагировать на травмы в боевых условиях, а также приобретают навыки эвакуации и транспортировки пострадавших.

Каждый военнослужащий во время занятий обеспечивается индивидуальной аптечкой, полным комплектом медицинских средств для проведения учебных упражнений. Использование средств аптечки позволяет отработать навыки максимально приближенно к боевым условиям, подчеркнул представитель командования Сухопутных войск.

Как рассказали участники мероприятия, практические занятия проходят в формате сценарных тренировок, имитирующих реальные боевые ситуации. Акцент делается на скорость и точность оказания помощи в условиях стресса.

Во время учений большое внимание уделяется психологической подготовке, которая включает: преодоление полосы препятствий, страха тяжелой бронированной техники; укрепление психики в условиях постоянного огневого воздействия и ударных БПЛА; создание максимально сложной и приближенной к условиям ведения боя обстановки для приобретения военнослужащими навыков контроля собственных психологических реакций. Кроме того, военных учат оказанию психологической помощи и самопомощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2025 году введут обязательную военную подготовку для студентов 3-го курса, она не связана с мобилизацией, - МОН

Дяченко также подчеркнул, что адаптация и доподготовка военнослужащих к ведению боевых действий проводится непосредственно в воинских частях после их обучения в учебных центрах с целью повышения боевой устойчивости, слаживания обученных специалистов в составе малых групп (отделений) к ведению тактических действий.

Автор: 

военные учения (3457) подготовка (228) мобилизация (2761) ВСУ (6581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Чотири етапи. Понеділок - розбирання/збирання автомату. Вівторок - стрільби, три патрони на ствол. Середа - перша медична допомога. Четвер - вивчення "колективної зброї" ... показали кулемет. П'ятниця - шикування і відправка на фронт.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:38
+7
Пан пропустив підмітання плацу і фарбування трави.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:00
+4
Українці - це добрі, працьовиті люди, які живуть у великій, гарній країні, що зветься Канада...
Так закінчується один з моїх улюблених анекдотів.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чотири етапи. Понеділок - розбирання/збирання автомату. Вівторок - стрільби, три патрони на ствол. Середа - перша медична допомога. Четвер - вивчення "колективної зброї" ... показали кулемет. П'ятниця - шикування і відправка на фронт.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:38 Ответить
Пан пропустив підмітання плацу і фарбування трави.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:00 Ответить
Вибачаюсь. Натівські стандарти...
показать весь комментарий
21.11.2024 18:26 Ответить
Пан має здатність до випереджаючого відображення дійсності...
показать весь комментарий
21.11.2024 18:55 Ответить
Та що тут випереджати, коли і так усе ясно? Як казав класик - здавалося це кінець. Виявилося, що не здавалось.
Не смішно це усе. Коли Україна згодилася назвати таке недолуге чувирло своїм Президентом - ганебний кінець це тільки питання часу. Будемо торувати операцію "Фенікс" - з попелу відроджувати країну. Якщо вийде.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:22 Ответить
Українці - це добрі, працьовиті люди, які живуть у великій, гарній країні, що зветься Канада...
Так закінчується один з моїх улюблених анекдотів.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:38 Ответить
"...здійснюється формування свідомого ставлення до захисту територіальної цілісності України" - навіть не можу уявити яким чином.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:42 Ответить
НЛП на основі "рускава матєрнава".
показать весь комментарий
21.11.2024 18:01 Ответить
У нас перший тиждень був теоретичним - тобто сиділи у сховищі і вивчали елементи балістики, медичні протоколи, етс. Серед "етс" був предмет "патріотичне виховання". На ньому розглядали деякі питання історії. Але в цілому предмету не дуже приділяли уваги, в пам'ять найбільше врізалось коли інструктор спитав чому росіяни є терористами.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:08 Ответить
Формування свідомого ставлення до...починається з дитячого садка. А у дорослого 40ка річного дядька нічого вже не сформуєш такого, що б виходило за "рамки" його світогляду.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:36 Ответить
Там є лекція яку з листочка читають) Ефект буде більший якщо сходити з ним в туалет
показать весь комментарий
21.11.2024 19:11 Ответить
** *ю *ть, б*ь ти шо самий умний на***
показать весь комментарий
21.11.2024 21:19 Ответить
Це вже для поліціантів ?
показать весь комментарий
21.11.2024 17:48 Ответить
Ще один тиловий щур розповідає казочки.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:51 Ответить
А як насправді? Бо язиком трандіти не мішки носити.
показать весь комментарий
21.11.2024 17:53 Ответить
Якщо злити воду і викреслити маркетинг, то десь так і є.
1. Ефективної протидії БПЛА на даний момент нема, нас вчили миттєво ховатись під дерева)). Але правда набагато гірша
2. Кропиву піхотинці не вчили і зараз не учать - тому шо рядовому вона нідочого.
3. Такмедом за@обували страшно. Зараз у всіх учебках турнікети відпрацьовують до автоматизма.
4. Аптечкою забезпечують... але https://www.youtube.com/watch?v=H6Ykxaz4_-A
Але вцілому десь так і є як він каже.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:33 Ответить
ЦЕ ПО 2 ТИЖДНІ НА ЕТАП !?)
показать весь комментарий
21.11.2024 18:08 Ответить
ТРЕБА ****** КОРУПЦІОНЕРІВ !)
показать весь комментарий
21.11.2024 18:09 Ответить
Пан б трохи поїхав в війська, та поспілкувався б із військовими, які вже пройшли цю підготовку і зараз знаходяться на передовій.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:36 Ответить
Пани по військах не їздять. Бо хто тоді буде на гімномарафоні сидіти та по пресухам бігати.
показать весь комментарий
21.11.2024 18:59 Ответить
Всю цю гілку обговорень можна назвати "Вчіться плавати! Тису переплисти не так вже й важко."
показать весь комментарий
21.11.2024 19:15 Ответить
 
 