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В энергосистеме значителен дефицит мощности, продолжаются аварийные ремонты. Графики отключений применяются во всех регионах, - "Укрэнерго"

Ситуація в енергетиці

Сегодня, 2 декабря 2024 года, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 29 ноября. Это объясняется меньшим объемом применения мер ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Отмечается также, что вчера, 1 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток - в субботу, 30 ноября.

Напоминается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетики отремонтировали поврежденную в результате российского обстрела 30 ноября высоковольтную линию ЗАЭС

"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", - отмечают в "Укрэнерго".

Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 759 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 850 МВт.

Автор: 

энергетика (2558) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+9
При значном діфіците електроенергії реклама, бігборди ТРЦ, вітріни бутікив тощо не сяют як різдвяна ялинка. Тоді це свято марнотратства еленергії забороняєтся на державном рівні до кінуя війни.
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02.12.2024 11:06
+5
Лапша на вуха лохторату,а для чого це робиться всі узнають пізніше,коли найвеличнішогобоневтіка будуть свої з лайном мішати,щоб свою шкуру врятувати.
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02.12.2024 11:10
+4
Зате освітлення на трасах, в містах,особливо дивно коли зовсім не економні старі совкові прожектори в церквах у парках де нікого по такій погоді не має
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02.12.2024 11:29
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Правила форума Совет форумчан
При значном діфіците електроенергії реклама, бігборди ТРЦ, вітріни бутікив тощо не сяют як різдвяна ялинка. Тоді це свято марнотратства еленергії забороняєтся на державном рівні до кінуя війни.
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02.12.2024 11:06 Ответить
Лапша на вуха лохторату,а для чого це робиться всі узнають пізніше,коли найвеличнішогобоневтіка будуть свої з лайном мішати,щоб свою шкуру врятувати.
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02.12.2024 11:10 Ответить
Вже дубінін, той що мама любе швидкість, в суді дає покази на вову,каже що Буратіна це насправді він)))
В ютуб
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02.12.2024 11:33 Ответить
Зате освітлення на трасах, в містах,особливо дивно коли зовсім не економні старі совкові прожектори в церквах у парках де нікого по такій погоді не має
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02.12.2024 11:29 Ответить
Під час комендатської години хоча б вмикали 1 через 3 ліхтарі! А не північне сяйво влаштовували..
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02.12.2024 11:31 Ответить
Коли ще не було проблем з генерацією-під час тривоги у Полтаві вимикали і в комендантську, тролейбуси не ганяли пусті,в ночі світлофори вимикали з початку ком.години взагалі не було вуличного освітлення і магазинам забороняли рекламу зовнішню ,тепер ні,дивно трохи,хоча олігархам які з бюджету отримують за це все кошти,звісно краще хай горить те світло хоч і вдень
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02.12.2024 11:45 Ответить
А ви думаєте що є можливість точкової диспетчеризації мережі? Ви дуже сильно помиляєтеся. Навіть ті перемикання які зараз роблять потребують купу персоналу, який має фізично їздити по РП та робити комутації цілодобово. А персоналу не вистачає, бо вигребли усіх кого могли до бронювання.
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02.12.2024 11:46 Ответить
да хватит заливать, ахметОВ влил западные деньги не в восстановление генерации а в удалённую релейную диспетчеризацию переключений по 30 и 110
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02.12.2024 12:06 Ответить
А по 0,4 кВ мережах про які мова йде? Ви технічно розумієте про які мережі ми розмовляємо? До чого тут мережі вище 1000В?
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02.12.2024 13:55 Ответить
потому что гасят сразу с центральной первую подстанцию РУ10/0,4, а после первой последовательно хоть десяток РУшек может быть и они все гасятся.
Никто 0,4 не клацает, вы б ещё 220 приплели
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02.12.2024 14:16 Ответить
По перше як із вузлової підстанції вимкнути живлення "через одну дві лампочки" як у автора допису? По друге, далеко не завжди вимикають так як ви кажете. Є купа РП які заживлені від 1 фідера на ПС і по тих РП їздять відповідні бригади для перемикань. Розберіться трохи у топології мережі.
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02.12.2024 14:30 Ответить
хорош ахметова отбеливать
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02.12.2024 16:39 Ответить
Причому тут відбілювання ахметова? Я вам кажу про реальність і технічні рішення. А ви не зважаючі на них тільки про ахметова і думаєте.
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02.12.2024 22:48 Ответить
идиотизм это, а не ваши и их решения
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03.12.2024 09:39 Ответить
Дуже аргументовано. Ви яке відношення до енергетики маєте? Я інженер-електрик із багаторічним досвідом і маю уявлення про процеси, топологію мережі, проблеми диспетчеризації, вузькі місця системи та інше. А ви маєте? Чи тільки бла-бла світовий заговор, бла-бла ахмєтов?
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03.12.2024 09:44 Ответить
Не знаю як в інших обленерго,в нашому частка бронювання серед вакансії на ворку 80 відсотків,тобто є вакансії з бронею
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02.12.2024 12:29 Ответить
А я кажу що їх нема? Але вони є без врахування купи людей які мають цілодобово кататися по місту та вручну робити тисячі перемикань у локальних РП 35/10/0,4 кВ, а інколи і в будинкових щитових. Штат не розрахований на цей тип робіт. Розумієте?
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02.12.2024 13:58 Ответить
Посоны вошли во вкус. Капусту будут рубит пока не запахнет жареным(кабы) в киеве и не откроют границу. До лета точно не отменят эту схему.Если живы будем. И будет для кого отменять.
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02.12.2024 11:40 Ответить
Де блд газотурбінні електростанції статисти *****?
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02.12.2024 12:32 Ответить
У Епіцентри не дивились?
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02.12.2024 13:20 Ответить
 
 