В энергосистеме значителен дефицит мощности, продолжаются аварийные ремонты. Графики отключений применяются во всех регионах, - "Укрэнерго"

Сегодня, 2 декабря 2024 года, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 29 ноября. Это объясняется меньшим объемом применения мер ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Отмечается также, что вчера, 1 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток - в субботу, 30 ноября.

Напоминается, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.

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"Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", - отмечают в "Укрэнерго".

Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 759 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 850 МВт.