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Новини
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В енергосистемі значний дефіцит потужності, тривають аварійні ремонти. Графіки відключень застосовуються в усіх регіонах, - "Укренерго"

Ситуація в енергетиці

Сьогодні, 2 грудня 2024 року, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 29 листопада. Це пояснюється меншим обсягом застосування заходів обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Зазначається також, що учора, 1 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби - у суботу, 30 листопада.

Нагадується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики відремонтували пошкоджену внаслідок російського обстрілу 30 листопада високовольтну лінію ЗАЕС

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - наголошують в "Укренерго".

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 10 759 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 850 МВт.

Автор: 

енергетика (2578) Укренерго (2684) відключення світла (1086)


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Топ коментарі
+9
При значном діфіците електроенергії реклама, бігборди ТРЦ, вітріни бутікив тощо не сяют як різдвяна ялинка. Тоді це свято марнотратства еленергії забороняєтся на державном рівні до кінуя війни.
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02.12.2024 11:06
+5
Лапша на вуха лохторату,а для чого це робиться всі узнають пізніше,коли найвеличнішогобоневтіка будуть свої з лайном мішати,щоб свою шкуру врятувати.
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02.12.2024 11:10
+4
Зате освітлення на трасах, в містах,особливо дивно коли зовсім не економні старі совкові прожектори в церквах у парках де нікого по такій погоді не має
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02.12.2024 11:29
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При значном діфіците електроенергії реклама, бігборди ТРЦ, вітріни бутікив тощо не сяют як різдвяна ялинка. Тоді це свято марнотратства еленергії забороняєтся на державном рівні до кінуя війни.
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02.12.2024 11:06 Відповісти
Лапша на вуха лохторату,а для чого це робиться всі узнають пізніше,коли найвеличнішогобоневтіка будуть свої з лайном мішати,щоб свою шкуру врятувати.
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02.12.2024 11:10 Відповісти
Вже дубінін, той що мама любе швидкість, в суді дає покази на вову,каже що Буратіна це насправді він)))
В ютуб
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02.12.2024 11:33 Відповісти
Зате освітлення на трасах, в містах,особливо дивно коли зовсім не економні старі совкові прожектори в церквах у парках де нікого по такій погоді не має
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02.12.2024 11:29 Відповісти
Під час комендатської години хоча б вмикали 1 через 3 ліхтарі! А не північне сяйво влаштовували..
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02.12.2024 11:31 Відповісти
Коли ще не було проблем з генерацією-під час тривоги у Полтаві вимикали і в комендантську, тролейбуси не ганяли пусті,в ночі світлофори вимикали з початку ком.години взагалі не було вуличного освітлення і магазинам забороняли рекламу зовнішню ,тепер ні,дивно трохи,хоча олігархам які з бюджету отримують за це все кошти,звісно краще хай горить те світло хоч і вдень
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02.12.2024 11:45 Відповісти
А ви думаєте що є можливість точкової диспетчеризації мережі? Ви дуже сильно помиляєтеся. Навіть ті перемикання які зараз роблять потребують купу персоналу, який має фізично їздити по РП та робити комутації цілодобово. А персоналу не вистачає, бо вигребли усіх кого могли до бронювання.
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02.12.2024 11:46 Відповісти
да хватит заливать, ахметОВ влил западные деньги не в восстановление генерации а в удалённую релейную диспетчеризацию переключений по 30 и 110
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02.12.2024 12:06 Відповісти
А по 0,4 кВ мережах про які мова йде? Ви технічно розумієте про які мережі ми розмовляємо? До чого тут мережі вище 1000В?
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02.12.2024 13:55 Відповісти
потому что гасят сразу с центральной первую подстанцию РУ10/0,4, а после первой последовательно хоть десяток РУшек может быть и они все гасятся.
Никто 0,4 не клацает, вы б ещё 220 приплели
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02.12.2024 14:16 Відповісти
По перше як із вузлової підстанції вимкнути живлення "через одну дві лампочки" як у автора допису? По друге, далеко не завжди вимикають так як ви кажете. Є купа РП які заживлені від 1 фідера на ПС і по тих РП їздять відповідні бригади для перемикань. Розберіться трохи у топології мережі.
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02.12.2024 14:30 Відповісти
хорош ахметова отбеливать
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02.12.2024 16:39 Відповісти
Причому тут відбілювання ахметова? Я вам кажу про реальність і технічні рішення. А ви не зважаючі на них тільки про ахметова і думаєте.
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02.12.2024 22:48 Відповісти
идиотизм это, а не ваши и их решения
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03.12.2024 09:39 Відповісти
Дуже аргументовано. Ви яке відношення до енергетики маєте? Я інженер-електрик із багаторічним досвідом і маю уявлення про процеси, топологію мережі, проблеми диспетчеризації, вузькі місця системи та інше. А ви маєте? Чи тільки бла-бла світовий заговор, бла-бла ахмєтов?
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03.12.2024 09:44 Відповісти
Не знаю як в інших обленерго,в нашому частка бронювання серед вакансії на ворку 80 відсотків,тобто є вакансії з бронею
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02.12.2024 12:29 Відповісти
А я кажу що їх нема? Але вони є без врахування купи людей які мають цілодобово кататися по місту та вручну робити тисячі перемикань у локальних РП 35/10/0,4 кВ, а інколи і в будинкових щитових. Штат не розрахований на цей тип робіт. Розумієте?
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02.12.2024 13:58 Відповісти
Посоны вошли во вкус. Капусту будут рубит пока не запахнет жареным(кабы) в киеве и не откроют границу. До лета точно не отменят эту схему.Если живы будем. И будет для кого отменять.
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02.12.2024 11:40 Відповісти
Де блд газотурбінні електростанції статисти *****?
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02.12.2024 12:32 Відповісти
У Епіцентри не дивились?
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02.12.2024 13:20 Відповісти
 
 