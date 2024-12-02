В енергосистемі значний дефіцит потужності, тривають аварійні ремонти. Графіки відключень застосовуються в усіх регіонах, - "Укренерго"

Сьогодні, 2 грудня 2024 року, станом на 6:00, рівень споживання електроенергії був на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 29 листопада. Це пояснюється меншим обсягом застосування заходів обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Зазначається також, що учора, 1 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби - у суботу, 30 листопада.

Нагадується, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах.

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"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - наголошують в "Укренерго".

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 10 759 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 850 МВт.