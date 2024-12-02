На прошлой неделе Покровское и Кураховское направления почти сравнялись по количеству боев, - Генштаб

На прошлой неделе на фронте состоялось 1412 боевых столкновений, больше всего атак врага фиксировалось на Покровском, Лиманском, Кураховском, Времевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Боевые действия на Харьковщине

49 атак врага состоялось на Харьковском направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Кудеевка, Глубокое, Казачья Лопань, Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении отбито 112 атак возле Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Зеленого Гая.

Ситуация в Донецкой области

Враг концентрировал усилия в районах Грековки, Новоегоровки, Дружелюбовки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении. Там Силы обороны отбили 87 атак россиян.

На Северском защитники отбили одну атаку в районе Григорьевки.

Силы обороны отбили 48 атак в районах Часова Яра, Ступочек, проводили атаку в районе Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг имел 50 безрезультатных атак неподалеку Делиевки, Дружбы, Нелиповки, Щербиновки, Торецка.

342 атаки оккупантов отбили Силы обороны отбили на Покровском направлении. Враг сосредоточил свои усилия в районе населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Дачинское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 341 атаку в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Гановка и Успеновка.

126 атак врага украинские защитники отбили в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Сухие Ялы, Большая Новоселки, Раздольное, Новодаровка на Времевском направлении.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции в направлении Новоандреевки.

В течение прошлой недели на Приднепровском направлении была 31 безрезультатная атака врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего вражеских атак отбито на Покровском и Кураховском направлениях, в районе Часова Яра боестолкновения, - Генштаб