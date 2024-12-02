Минулого тижня Покровський і Курахівський напрямки майже зрівнялися за кількістю боїв, - Генштаб

Минулого тижня на фронті відбулось 1412 бойові зіткнення, найбільше атак ворога фіксувалось на Покровському, Лиманському, Курахівському, Времівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Бойові дії на Харківщині

49 атак ворога відбулось на Харківському напрямку. Бої точилися у районах населених пунктів Кудіївка, Глибоке, Козача Лопань, Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському напрямку відбито 112 атак біля Колісниківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Зеленого Гаю.

Ситуація на Донеччині

Ворог концентрував зусилля у районах Греківки, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки і в Серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Там Сили оборони відбили 87 атак росіян.

На Сіверському захисники відбили одну атаку у районі Григорівки.

Сили оборони відбили 48 атак у районах Часового Яру, Ступочок, проводили атаку в районі Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог мав 50 безрезультатних атак неподалік Деліївки, Дружби, Нелипівки, Щербинівки, Торецька.

342 атаки окупантів відбили Сили оборони відбили на Покровському напрямку. Ворог зосередив свої зусилля у районі населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Чумацьке, Новий Труд і Жовте.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 341 атаку у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальне, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка.

126 атак ворога українські захисники відбили у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольске, Розлив, Сухі Яли, Велика Новосілки, Роздольне, Новодарівка на Времівському напрямку.

Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції у напрямку Новоандріївки.

Протягом минулого тижня на Придніпровському напрямку була 31 безрезультатна атака ворога.

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