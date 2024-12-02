На р. Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации. Россияне переходят Оскол и дальше – Боровая, Изюм, Балаклея, – Безуглая

За два года после освобождения от врага Харьковщины на реке Оскол и на границе с РФ не построены фортификации.

Об этом пишет в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Какое рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковщины на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкосновенный? Уже давно не депутаты", - пишет она.

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Напомним, 26 ноября в ОСУВ "Хортица" заявили, что россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.