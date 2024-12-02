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На р. Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации. Россияне переходят Оскол и дальше – Боровая, Изюм, Балаклея, – Безуглая

Форсування р. Оскіл

За два года после освобождения от врага Харьковщины на реке Оскол и на границе с РФ не построены фортификации.

Об этом пишет в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Какое рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковщины на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкосновенный? Уже давно не депутаты", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатого и Палису назначили на небоевые должности. Риск потери Донетчины до инаугурации Трампа возрастает в разы, - "слуга народа" Безуглая

Напомним, 26 ноября в ОСУВ "Хортица" заявили, что россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.

Безугла скрін

Автор: 

Безуглая Марьяна (291) фортификации (118) Харьковская область (765)


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Топ комментарии
+15
***,ти до кого?Говори своїм колокоритникам.
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02.12.2024 13:20
+13
До чого тут генерали, Маня?
Питай, як мінімум, в Умерова. А краще в своїх сутенерів з ОПи.
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02.12.2024 13:21
+13
Як до кого? До ворога. З такими безуглими і розвідки не треба. Це той самий "болтун - находка для шпіона".
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02.12.2024 13:23
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Та їдь і будуй! А триндіти кожен дурень може. Лопату дати?
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02.12.2024 13:19 Ответить
***,ти до кого?Говори своїм колокоритникам.
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02.12.2024 13:20 Ответить
Як до кого? До ворога. З такими безуглими і розвідки не треба. Це той самий "болтун - находка для шпіона".
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02.12.2024 13:23 Ответить
Типу на супитнокових знімках які передає Китай або з беспілотників які цілими днями висять над позиціями цього не видно.
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02.12.2024 14:03 Ответить
Агентурну роботу ніхто не відміняв. Супутник можна обдурити, а таку безуглу навряд. Дуже вона хоче всім показати свою "обізнаність".
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02.12.2024 14:14 Ответить
Тут тупі коментатори звинувачують Безуглу у співпраці з ОПою,і не розуміють що відповідальність за відсутність фортифікацій, несе верховний головнокомандувач і Ставка,а кацапам не потрібні ні супутники,ні Безугла,для того щоб побачити відсутність фортифікацій.Дальність дії кацапського орлана 120 кілометрів,а в автономному режимі 600 км.Безугла не відкрила кацапам таємницю про відсутність фортифікацій,це була таємниця для українців.
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02.12.2024 16:34 Ответить
До чого тут генерали, Маня?
Питай, як мінімум, в Умерова. А краще в своїх сутенерів з ОПи.
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02.12.2024 13:21 Ответить
В безуглої целка.
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02.12.2024 13:54 Ответить
Головне гроші розкрали
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02.12.2024 13:22 Ответить
То такий потужний План перемоги Верховного Говнокомандувача Зеленського - дЕрьмака.
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02.12.2024 13:22 Ответить
тут я згоден... Оскіл нам казали буде коштувати великої крові оркам... ті не великі плацдарми не зрівнюють з землею...То мабуть це градіозний план генштабу до якого ми незріли
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02.12.2024 13:22 Ответить
Оборонні споруди будує Генштаб?
А чим має займатись міністр оборони Умеров?
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02.12.2024 13:29 Ответить
Жіноча сексуальна незадоволеннність-страшна сила. Армії піднімає
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02.12.2024 13:24 Ответить
Подаруйте їй силіконову іграшку
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02.12.2024 13:27 Ответить
Та хай триндить. Може смарагдова влада якось відреагує. Бо там реально кацапи через р.Оскіл на надувних матрацах перепливає...
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02.12.2024 14:12 Ответить
так спитай про це в твого призедента!
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02.12.2024 13:25 Ответить
Що вона меле, Борова на лівому березі, Ізюм за 30 км на правому. Кацапам до Борової Оскіл переходити не треба.
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02.12.2024 13:25 Ответить
Підлиман , Борова та Ізюм на одному березі. Гороховатка через міст на іншому .
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02.12.2024 14:04 Ответить
Подивись на карту, Гороховатка і Ізюм на одному березі, Борова на іншому і кацапи її розбивають.
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02.12.2024 17:49 Ответить
Бєзкутноє в гєнєралісімуси, адназначна!
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02.12.2024 13:25 Ответить
Ну,навіть і не знаю-чи то пані Мар"яну Безмозглу у Головнокомандуючі,чи вже зразу у Президенти,а як вона танцює "танок крєндєля",то це вже повний шик та краса!
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02.12.2024 13:28 Ответить
Чорнороту випустили на арену - капітуляція готова?
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02.12.2024 13:29 Ответить
Девіз зелених-ні дня без зашкварів
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02.12.2024 13:30 Ответить
Фортифікаційні споруди ніхто будувати і не збирався, бо це не по кремлівській методиці, гроші виділялися і розкрадалися фірмами з ОП...зате дороги продовжують будувати, для зручності наступу кацапів.
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02.12.2024 13:31 Ответить
Там кацапи річку перепливли - вже другу неділю іх намагаються скинути в Оскіл
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02.12.2024 13:31 Ответить
їй щось врізали чи вона перемальовується бо щось знає???
дай Бог щоб вона пронюхала про кінець зебанди
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02.12.2024 13:40 Ответить
Давно не чути було, я вже аж переживати почав.....
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02.12.2024 14:01 Ответить
"Но позвольте, она же служила в очистке!"
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02.12.2024 14:02 Ответить
Чого тільки ця безумна не наговорила, але вона і досі на волі.
Тому, 100% вона говорить те, що доручили їй сказати в ОП!

Інакше б давно сиділа в сізо.

Її рот новий спосіб азбуки морЗе з ху...лом?
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02.12.2024 14:13 Ответить
Слава Жанни Д"Арк покою не дає..
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02.12.2024 14:15 Ответить
Яка ж з неї Жанна Д'арк?
Безугла точний її антипод.
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02.12.2024 15:23 Ответить
Приберіть цю дуру. Великий знавец стратегії від ради. Як в Чапаева, ....а ми академиев не кінчали... Краще їхала б на фронт, санітаркою. Головне гроши своєчасно отримує
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02.12.2024 14:42 Ответить
а чому вона мовчить що оркм форсировали Оскол в 10км північніше Куп!янська?
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02.12.2024 15:19 Ответить
Так Залужного вже немає, чого знову незадоволена? Надто повільно просуваються братушкі, швидше треба?
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02.12.2024 15:25 Ответить
Вона на жаль має рацію. Ні мінних загороджень, ні постів. Але ж кому будувати, якщо Наєва Гундосий в резерв відправив. А чиновники ВА гроші розікрали на укріплкеннях. Нічого не міняється. Дивіться вечером чергові відосики від Потужного.
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02.12.2024 15:51 Ответить
До відома: російська армія вже з тиждень, як успішно форсувала річку Оскіл у районі нп. Новомлинськ, захопила і утримує плацдарм на правому безезі шириною 3 км. і довжиною 500-800 метрів углиб позицій ЗСУ! За цей час жодна зі спроб скинути рашистів у воду та звільнити цей плацдарм від ворога успіху не мала!
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02.12.2024 15:56 Ответить
 
 