На р. Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации. Россияне переходят Оскол и дальше – Боровая, Изюм, Балаклея, – Безуглая
За два года после освобождения от врага Харьковщины на реке Оскол и на границе с РФ не построены фортификации.
Об этом пишет в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Какое рациональное объяснение того, что за два года после освобождения Харьковщины на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Россияне переходят Оскол и дальше - Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны? Так кто здесь действительно неприкосновенный? Уже давно не депутаты", - пишет она.
Напомним, 26 ноября в ОСУВ "Хортица" заявили, что россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.
Топ комментарии
+15 Igor Grytselyak
показать весь комментарий02.12.2024 13:20
+13 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий02.12.2024 13:21
+13 kharkov1000
показать весь комментарий02.12.2024 13:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Питай, як мінімум, в Умерова. А краще в своїх сутенерів з ОПи.
А чим має займатись міністр оборони Умеров?
дай Бог щоб вона пронюхала про кінець зебанди
Тому, 100% вона говорить те, що доручили їй сказати в ОП!
Інакше б давно сиділа в сізо.
Її рот новий спосіб азбуки морЗе з ху...лом?
Безугла точний її антипод.