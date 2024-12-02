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Новини
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На р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації. Росіяни переходять Оскіл і далі - Борова, Ізюм, Балаклія, - Безугла

Форсування р. Оскіл

За два роки після звільнення від ворога Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з РФ не побудовані фортифікації.

Про це пише у фейсбуку народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла , інформує Цензор.НЕТ.

"Яке раціональне пояснення того, що за два роки після звільнення Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з росією не побудовані фортифікації? Питання риторичне. Росіяни переходять Оскіл і далі - Борова, Ізюм, Балаклія. Все повторюється. Але генерали недоторканні? То хто тут дійсно недоторканний? Вже давно не депутати", - пише вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатого і Палісу призначили на небойові посади. Ризик втрати Донеччини до інавгурації Трампа зростає в рази, - "слуга народу" Безугла

Нагадаємо, 26 листопада в ОСУВ "Хортиця" заявили, що росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі.

Безугла скрін

Автор: 

Безугла Мар’яна (297) фортифікації (144) Харківська область (710) Оскіл річка (23)


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Топ коментарі
+15
***,ти до кого?Говори своїм колокоритникам.
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02.12.2024 13:20
+13
До чого тут генерали, Маня?
Питай, як мінімум, в Умерова. А краще в своїх сутенерів з ОПи.
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02.12.2024 13:21
+13
Як до кого? До ворога. З такими безуглими і розвідки не треба. Це той самий "болтун - находка для шпіона".
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02.12.2024 13:23
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Та їдь і будуй! А триндіти кожен дурень може. Лопату дати?
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02.12.2024 13:19 Відповісти
***,ти до кого?Говори своїм колокоритникам.
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02.12.2024 13:20 Відповісти
Як до кого? До ворога. З такими безуглими і розвідки не треба. Це той самий "болтун - находка для шпіона".
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02.12.2024 13:23 Відповісти
Типу на супитнокових знімках які передає Китай або з беспілотників які цілими днями висять над позиціями цього не видно.
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02.12.2024 14:03 Відповісти
Агентурну роботу ніхто не відміняв. Супутник можна обдурити, а таку безуглу навряд. Дуже вона хоче всім показати свою "обізнаність".
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02.12.2024 14:14 Відповісти
Тут тупі коментатори звинувачують Безуглу у співпраці з ОПою,і не розуміють що відповідальність за відсутність фортифікацій, несе верховний головнокомандувач і Ставка,а кацапам не потрібні ні супутники,ні Безугла,для того щоб побачити відсутність фортифікацій.Дальність дії кацапського орлана 120 кілометрів,а в автономному режимі 600 км.Безугла не відкрила кацапам таємницю про відсутність фортифікацій,це була таємниця для українців.
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02.12.2024 16:34 Відповісти
До чого тут генерали, Маня?
Питай, як мінімум, в Умерова. А краще в своїх сутенерів з ОПи.
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02.12.2024 13:21 Відповісти
В безуглої целка.
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02.12.2024 13:54 Відповісти
Головне гроші розкрали
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02.12.2024 13:22 Відповісти
То такий потужний План перемоги Верховного Говнокомандувача Зеленського - дЕрьмака.
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02.12.2024 13:22 Відповісти
тут я згоден... Оскіл нам казали буде коштувати великої крові оркам... ті не великі плацдарми не зрівнюють з землею...То мабуть це градіозний план генштабу до якого ми незріли
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02.12.2024 13:22 Відповісти
Оборонні споруди будує Генштаб?
А чим має займатись міністр оборони Умеров?
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02.12.2024 13:29 Відповісти
Жіноча сексуальна незадоволеннність-страшна сила. Армії піднімає
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02.12.2024 13:24 Відповісти
Подаруйте їй силіконову іграшку
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02.12.2024 13:27 Відповісти
Та хай триндить. Може смарагдова влада якось відреагує. Бо там реально кацапи через р.Оскіл на надувних матрацах перепливає...
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02.12.2024 14:12 Відповісти
так спитай про це в твого призедента!
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02.12.2024 13:25 Відповісти
Що вона меле, Борова на лівому березі, Ізюм за 30 км на правому. Кацапам до Борової Оскіл переходити не треба.
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02.12.2024 13:25 Відповісти
Підлиман , Борова та Ізюм на одному березі. Гороховатка через міст на іншому .
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02.12.2024 14:04 Відповісти
Подивись на карту, Гороховатка і Ізюм на одному березі, Борова на іншому і кацапи її розбивають.
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02.12.2024 17:49 Відповісти
Бєзкутноє в гєнєралісімуси, адназначна!
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02.12.2024 13:25 Відповісти
Ну,навіть і не знаю-чи то пані Мар"яну Безмозглу у Головнокомандуючі,чи вже зразу у Президенти,а як вона танцює "танок крєндєля",то це вже повний шик та краса!
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02.12.2024 13:28 Відповісти
Чорнороту випустили на арену - капітуляція готова?
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02.12.2024 13:29 Відповісти
Девіз зелених-ні дня без зашкварів
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02.12.2024 13:30 Відповісти
Фортифікаційні споруди ніхто будувати і не збирався, бо це не по кремлівській методиці, гроші виділялися і розкрадалися фірмами з ОП...зате дороги продовжують будувати, для зручності наступу кацапів.
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02.12.2024 13:31 Відповісти
Там кацапи річку перепливли - вже другу неділю іх намагаються скинути в Оскіл
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02.12.2024 13:31 Відповісти
їй щось врізали чи вона перемальовується бо щось знає???
дай Бог щоб вона пронюхала про кінець зебанди
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02.12.2024 13:40 Відповісти
Давно не чути було, я вже аж переживати почав.....
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02.12.2024 14:01 Відповісти
"Но позвольте, она же служила в очистке!"
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02.12.2024 14:02 Відповісти
Чого тільки ця безумна не наговорила, але вона і досі на волі.
Тому, 100% вона говорить те, що доручили їй сказати в ОП!

Інакше б давно сиділа в сізо.

Її рот новий спосіб азбуки морЗе з ху...лом?
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02.12.2024 14:13 Відповісти
Слава Жанни Д"Арк покою не дає..
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02.12.2024 14:15 Відповісти
Яка ж з неї Жанна Д'арк?
Безугла точний її антипод.
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02.12.2024 15:23 Відповісти
Приберіть цю дуру. Великий знавец стратегії від ради. Як в Чапаева, ....а ми академиев не кінчали... Краще їхала б на фронт, санітаркою. Головне гроши своєчасно отримує
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02.12.2024 14:42 Відповісти
а чому вона мовчить що оркм форсировали Оскол в 10км північніше Куп!янська?
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02.12.2024 15:19 Відповісти
Так Залужного вже немає, чого знову незадоволена? Надто повільно просуваються братушкі, швидше треба?
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02.12.2024 15:25 Відповісти
Вона на жаль має рацію. Ні мінних загороджень, ні постів. Але ж кому будувати, якщо Наєва Гундосий в резерв відправив. А чиновники ВА гроші розікрали на укріплкеннях. Нічого не міняється. Дивіться вечером чергові відосики від Потужного.
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02.12.2024 15:51 Відповісти
До відома: російська армія вже з тиждень, як успішно форсувала річку Оскіл у районі нп. Новомлинськ, захопила і утримує плацдарм на правому безезі шириною 3 км. і довжиною 500-800 метрів углиб позицій ЗСУ! За цей час жодна зі спроб скинути рашистів у воду та звільнити цей плацдарм від ворога успіху не мала!
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02.12.2024 15:56 Відповісти
 
 