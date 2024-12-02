На р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації. Росіяни переходять Оскіл і далі - Борова, Ізюм, Балаклія, - Безугла
За два роки після звільнення від ворога Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з РФ не побудовані фортифікації.
Про це пише у фейсбуку народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла , інформує Цензор.НЕТ.
"Яке раціональне пояснення того, що за два роки після звільнення Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з росією не побудовані фортифікації? Питання риторичне. Росіяни переходять Оскіл і далі - Борова, Ізюм, Балаклія. Все повторюється. Але генерали недоторканні? То хто тут дійсно недоторканний? Вже давно не депутати", - пише вона.
Нагадаємо, 26 листопада в ОСУВ "Хортиця" заявили, що росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі.
Топ коментарі
+15 Igor Grytselyak
показати весь коментар02.12.2024 13:20
+13 Алла Новосад #194524
показати весь коментар02.12.2024 13:21
+13 kharkov1000
показати весь коментар02.12.2024 13:23
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Питай, як мінімум, в Умерова. А краще в своїх сутенерів з ОПи.
А чим має займатись міністр оборони Умеров?
дай Бог щоб вона пронюхала про кінець зебанди
Тому, 100% вона говорить те, що доручили їй сказати в ОП!
Інакше б давно сиділа в сізо.
Її рот новий спосіб азбуки морЗе з ху...лом?
Безугла точний її антипод.