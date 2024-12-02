На р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації. Росіяни переходять Оскіл і далі - Борова, Ізюм, Балаклія, - Безугла

За два роки після звільнення від ворога Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з РФ не побудовані фортифікації.

Про це пише у фейсбуку народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла , інформує Цензор.НЕТ.

"Яке раціональне пояснення того, що за два роки після звільнення Харківщини на річці Оскіл та на кордоні з росією не побудовані фортифікації? Питання риторичне. Росіяни переходять Оскіл і далі - Борова, Ізюм, Балаклія. Все повторюється. Але генерали недоторканні? То хто тут дійсно недоторканний? Вже давно не депутати", - пише вона.

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Нагадаємо, 26 листопада в ОСУВ "Хортиця" заявили, що росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі.