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Новини
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Драпатого і Палісу призначили на небойові посади. Ризик втрати Донеччини до інавгурації Трампа зростає в рази, - "слуга народу" Безугла

Михайло Драпатий

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про ризик втрати Україною Донецької області до інавгурації Трампа.

Про це вона пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер подивіться на події більш широко. Драпатий - найкращий бойовий генерал, куди його направляють, там стабілізується фронт. Покровським напрямком керує Луценко з часів прориву Очеретиного, а от Драпатий очолив Торецький напрямок у момент найбільшої кризи, забезпечивши захист Краматорська, Костянтинівки і Дружківки. Він стабілізував ситуацію", - наголошує нардепка.

За її словами, попри хаос управління на Покровському напрямку, постійні тасування бригад, погану взаємодію і регулярні провали, Луценка тримають на посаді, більш того, його зробили генералом.

Донедавна, як зауважує Безугла, така ситуація яскраво демонструвала: при ефективному управлінні, яке організував Драпатий, і при хаотичному управлінні Луценка, фронт триматиметься зовсім по-різному, навіть за однакових умов.

Що відбулося зараз? Протягом тижня надходить інформація про активізацію російського наступу на Краматорськ. Одна з ключових бригад під керівництвом Драпатого - 93-тя, командиром якої є Паліса. У дні, коли ворог активізує наступ, Драпатого і Палісу викликають до Києва на небойові посади. Це спричиняє управлінський вакуум як у фронтовій структурі управління, так і в одній із ключових бригад у момент наступу противника.

Отже, замість того щоб розширити бойові повноваження Драпатого і надати йому управління більшою частиною фронту, його призначають на тилову посаду Командувача сухопутних військ. "Почесне підвищення". Завдання на цій посаді включають підготовку резервів, координацію роботи ТЦК та СП, безкінечне "упороте" створення "паперових" бригад, що вже давно дискредитувало себе. Усе це - спадок Сирського і Павлюка у найбільш проблемній "гнилій" ланці військового управління, - Командуванні сухопутних військ. Заступники в Драпатого від Сирського і Павлюка, а кадровий склад сформований з кумів, сватів і друзів генеральських кланів", - додає вона.

Читайте також: "Пане Президенте, все ок? Ризик колапсу державності зростає", - "слуга народу" Безугла

"Навіть за наявності карт-бланшу, якого Драпатий не отримав, розібратися в тилових питаннях потребує кількох місяців. Але спеціалізація генерала - бойове управління, у чому він досяг унікальної майстерності. У результаті ми втрачаємо найкращого бойового менеджера, а ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази.

Але це ще не все. Одна з ключових бригад на Курщині - 95-та ДШВ під командуванням Апостола - також втратила командира. Апостола відкликали до Києва. Це додатково збільшує бойові ризики там. Вся ця ситуація виглядає як спланована російська операція. І Сирський усе ще на посаді", - резюмує Безугла та звертається до Зеленського із питанням, чи помітив він це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть з Patriot - відправляють у піхоту. На фронті управлінський колапс, - "слуга народу" Безугла

Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Автор: 

Донецька область (8423) Сирський Олександр (605) Безугла Мар’яна (298) Драпатий Михайло (17)


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Топ коментарі
+14
Що цікаво - вчора Мадяр розлого написав що він думає про Безуглу і тих хто поширює її маячню.
Але чомусь Цензора той допис не зацікавив....
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01.12.2024 17:04
+13
Все шо здав зеленський , за кожну загиблу людину ,за його гребаного говнокомандування ,🤡 відповість !!!
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01.12.2024 17:03
+12
....це заї.бало, тому воно тут:
скільки часу і якого фака обмежена горстка публічних осіб, типу пані депутатки Марʼяни Безуглої, будуть агресивно напарювати суспільству ерзац ефекту, відомий у психології, як експеримент Соломона Аша?

Коли вищезгадана публічна особа лляла лайно на ГК Залужного, абсолютна більшість військових мовчала. Корю себе, адже вчинив я негідно, змовчавши тоді. Навряд це мало би який-небудь вплив, але тут про самоповагу. Пане Генерале, вибачте. Ви перший, хто почув та дав нам імпульс до зростання підрозділу зі взводу ТРО до батальйону бпла ЗСУ....

І т.д.
Можна почитати у нього на сторінці Птахів.
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01.12.2024 17:14
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Все шо здав зеленський , за кожну загиблу людину ,за його гребаного говнокомандування ,🤡 відповість !!!
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01.12.2024 17:03 Відповісти
споримо, шо не відповість ?
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01.12.2024 17:12 Відповісти
Кажуть як шо мріяти ...то можно випросити у Бога ,матерілізацію ! Як 🤡 не відповість ,і ще сидітиме в ОПі хоч рік ...то Україна цього не переживе !
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01.12.2024 17:18 Відповісти
Мільйон перший раз нагадую що Зеленський не РОБИВ нічого такого чого не ОБІЦЯВ на виборах. Пасматрєть в глаза, сойтісь посєрєдінє, отето всьо - чому до нього претензії?
Це як всунути причандал а розетку і коли впердолило струмом звинувачувати електрику що вона вас обідила...
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01.12.2024 17:24 Відповісти
Він не робив нічого, так буде правильно.
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01.12.2024 22:12 Відповісти
Що цікаво - вчора Мадяр розлого написав що він думає про Безуглу і тих хто поширює її маячню.
Але чомусь Цензора той допис не зацікавив....
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01.12.2024 17:04 Відповісти
шо він думає про Безуглу ?
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01.12.2024 17:06 Відповісти
....це заї.бало, тому воно тут:
скільки часу і якого фака обмежена горстка публічних осіб, типу пані депутатки Марʼяни Безуглої, будуть агресивно напарювати суспільству ерзац ефекту, відомий у психології, як експеримент Соломона Аша?

Коли вищезгадана публічна особа лляла лайно на ГК Залужного, абсолютна більшість військових мовчала. Корю себе, адже вчинив я негідно, змовчавши тоді. Навряд це мало би який-небудь вплив, але тут про самоповагу. Пане Генерале, вибачте. Ви перший, хто почув та дав нам імпульс до зростання підрозділу зі взводу ТРО до батальйону бпла ЗСУ....

І т.д.
Можна почитати у нього на сторінці Птахів.
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01.12.2024 17:14 Відповісти
а що про неї думати??
її треба чути!
ібанута на всю голову але...
вона топила за зе 4 роки!!! брехала по темнику, казали, Ви не розумієте!!!!!
ПІВРОКУ ТОМУ ВОНА КРИЧАЛА ЩО СИРСЬКОГО НА зАЛУЖНОГО МІНЯТИ НЕМОЖНА
тепер каже що бойових генералів з досвідом та хорошими показниками переводять на "гражданку"
а нікчемних підвищують та залишають керувати військами...
тож, у неї деколи проскакує правда!!!
безугла деколи каже те, чого ми не почуємо від зеОПошників
а деколи відверто клеє дурня.
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01.12.2024 19:03 Відповісти
Після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки, - британська розвідка Джерело: https://censor.net/ua/n3522819
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01.12.2024 17:48 Відповісти
Таваріщь Безугла зробила все для відставки Генерала, тепер старається робити вигляд, що старається?? Інтірєсно, винагорода в рублях чи по-*********, в юанях?
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01.12.2024 17:05 Відповісти
Винагорода - в крипті!
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01.12.2024 17:08 Відповісти
Після втрати Україною Вугледару армія РФ стрімко просунулася до східного флангу Великої Новосілки, - британська розвідка Джерело: https://censor.net/ua/n3522819
Ну про тебе точно відомо шо ти отримуєш в євро...До речі,німці,дивлячись на твою вгодовану і нахабну харю,ще вірять у те,що ти нещасна ,знедолена війною біженська квіточка??
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01.12.2024 17:51 Відповісти
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01.12.2024 19:04 Відповісти
Нє, ну точно безумна на посаду говнокомандувача претендує...
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01.12.2024 17:06 Відповісти
Спочатку на роялi
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01.12.2024 17:10 Відповісти
Нє-нє, в неї немає чим. А от на флЄйті, думаю, пограла б...
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01.12.2024 17:26 Відповісти
флЄйта не в усих е, а ось мiлiцейскiй свiсток пiдiйде!
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01.12.2024 20:18 Відповісти
Як говорив класик,кожна проблема має прізвище.Нехай називає імена,хто їх зняв і по чиїй наводці,як і призначив і за чиїми вказівками.
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01.12.2024 17:10 Відповісти
Хто не буть мені пояснить, Драпатий на цій новій посаді, це добре чи ні?
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01.12.2024 17:10 Відповісти
Теоретично це добре, по крайній мірі набагато краще, від тих кого зазвичай продвигає Офіс. А от практично.....коли це Зеля робив щось по нормальному? От це і примушує бути обережним.
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01.12.2024 17:14 Відповісти
Мені здається він вже навіть підсвідомо вносить в кожне своє рішення елементи хохми...щоб можна було посміятись...Генерал Драпатий...Сто сорока кілограмова бабега призначена директором інституту Голодомору...Власник грального бізнесу Гєтманцев головний податківець від ВР...і так далі.
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01.12.2024 17:29 Відповісти
пуйло оцінить
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01.12.2024 17:43 Відповісти
Та сформуйте нарешті Потужну Пляжно-Штурмову Бригаду "Зелена сарана", наберіть туди Слуг Народу з усієї України, від місцевих рад до ВР. Поставте начштабу Безуглу, комбригом Арахамію і відправте на фронт. Можна навіть без зброї - в них і власної нагородної повно, без техніки - найкращі броньовані зразки світового автопрому у них теж є, без грошового забезпечення - пообіцяйте землю в Криму.
І все..... або задавлять автівками усіх рашистів, як це роблять з українцями на дорогах, або потраплять в полон і розікрадуть росію за тиждень-два зсередини, як це роблять тут. В будь-якому випадку до грудня в Ялту на каву встигнемо потрапити.
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01.12.2024 17:10 Відповісти
Це точно, з іншого боку вони так палко виставляють себе ідіотами, мабуть для того що б зійти за непридатних…
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01.12.2024 17:24 Відповісти
Ви забули піаніста членом у їх команду додати, той має повести їх в атаку
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01.12.2024 18:25 Відповісти
На жаль це не можливо - він олімпійський чемпіон в категорії бігу від повісток. Ніяких шансів, що навіть одеський бус його піймає.
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01.12.2024 18:29 Відповісти
Чомусь згадався малюнок з віслючком, якому перед пикою морквину повісили.
Тут треба трохи модернізувати: за спиною цього хрипатого віслюка повісити повістку! Та за тиждень він вже буде тихоокеанський флот московитів брати в полон!
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01.12.2024 19:47 Відповісти
Трахніть хтось її нарешті, нехай заспокоїться
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01.12.2024 17:18 Відповісти
Ще не народився той герой…
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01.12.2024 17:25 Відповісти
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01.12.2024 17:49 Відповісти
Дійсно скільки випити ніхто не в змозі.
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01.12.2024 19:12 Відповісти
от ***** мені на Цензорі читати фісбук безумної???
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01.12.2024 17:18 Відповісти
Не бути тобі Жанною д'Арк так і залишишся опешною Мар'яною Дурк, в народі "Безумна".
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01.12.2024 17:24 Відповісти
Мадяр діло робить, а вона тіки триндить. Звести їх віч на віч. Хай ця дура послухає.
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01.12.2024 17:26 Відповісти
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZXRlmoEDTSDG772JC0AR84oOzzj6vCNNBZWLg0AwuTlwhbPBFswyc1ZTULlTexcQ93eCVT0GCbL4LU657MihKeUfSZF0FcvGWNhT8HIe5ifQ2rWSTt9bZRwkFopM1xIpEW5IHbFU-ycFvuS1r9JkEmJ&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko

У мене таке враження, що Безугла не планує залишатись в Україні, або по своїй тупості вважає, що її начальник та криша в ОП будуть вічними.
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01.12.2024 17:27 Відповісти
а що вона писала не так? факти можеш привести,чи просто дристонув з тилового дивану?.
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01.12.2024 17:38 Відповісти
Безугла питає: https://www.facebook.com/zelenskyy.official?__cft__[0]=AZVyr-SL-DJb2z845hoMw0o6uU6RSwbPPW2ptkaC_69W5fnvngGL9kY4Y7hDl3U7xppPklNDQSKRh0ar09Kt85YttaSBo_O7VVys6CP9jC9Jjb7acDvqV1toz8Qu78EZgX8wein4_gdrRx9b4Fx_WGRD94BUGoxZn09rENebcETjws3ZIbNjMYtZ9JjOK_DZi9Y&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , Ви це помітили? - помітив, конешно, він же головний виконавець спецоперації кремля "сліуга народа", а всі інші "слуги" просто підс*ачники.
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01.12.2024 17:29 Відповісти
Виникає цілком логічне запитання: якщо наші генерали і полководці всі такі толкові і їм треба лише не заважати(той же Мадяр теж до цього закликає)....чому ЗСУ виявилися ТАК не готові до війни? Чому йде невпинна здача територій (особливо після приходу Творожного)? Чи ми будемо в цьому всьому чорнороту Безуглу звинувачувати? Диванно-ухилянтські аналітики-ваша думка?
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01.12.2024 17:36 Відповісти
Думаю що тебе там не вистачає
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01.12.2024 17:48 Відповісти
Чума.
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01.12.2024 17:45 Відповісти
це порушена психіка Безуглої---сексуальне недоотримання..
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01.12.2024 17:46 Відповісти
Цікаво б було послухати думку воюючих військових про ці перестановки, а не всяких передоплачених істеричок. Тоді б було зрозуміло, чиє це замовлення
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01.12.2024 17:47 Відповісти
Коли цю курву спіймають санітари???
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01.12.2024 17:55 Відповісти
Скидається на те, що жінки тепер визначатимуть кадрову політику: Спартц - в ОП, Берлінська - в МО, Безугла - в ЗСУ... А нікому не приходило в голову, що Палісу, Апостола і Драпатого могли поставити на "адміністративні" посади, аби протестувати їх потенціал як керівників більшого масштабу, ніж бойові командири?
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01.12.2024 18:09 Відповісти
Ов.Ов. Ви взагалі подумали, що ви написали? Які тести? Зеленою пліснявиною? Тут скоріше повіриш в безуглий варіант. Треба ослабити протидію ЗСУ, не вкладаються в оманські плани
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01.12.2024 19:16 Відповісти
..Дожилися .. Сраний сімейний лікар розказує що і як має робити армія ,, як їй воювати і що треба робити генералам .
пц повний .. Повніше не буває .
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01.12.2024 18:14 Відповісти
Ну зрозуміло, до тєла сонцесяйного доступ отримав хтось крім єрмака? Боротьба за тєло!
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01.12.2024 18:20 Відповісти
Якщо Драпатого через деякий час не поставлять Головкомом, то ніякої ефективності від нього не буде на цій посаді, де він підлеглий та буде бумажки передавати наверх.
Та ж сама ситуація із комбригом 93. Забрали бойового офіцера щоб було легше розвали елітну бригаду, якій зараз поставлять кума сирка...
Тут ця ******* шкура таки права якщо дивитись на очевидні речі.
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01.12.2024 18:20 Відповісти
100%. Командувач сухопутними - це адміністративно-організаційна посада, вона не для Драпатого...
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01.12.2024 18:24 Відповісти
Треба вже пані Мар"яну Безмозглу ставити Головнокомандуючим,а заступницею до неї-пані Надію Савченко.
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01.12.2024 18:27 Відповісти
Вони обидві переросли ці посади. Треба дивитись вище !
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01.12.2024 18:50 Відповісти
Чому вона не як Тетяна Чорновол,наприклад.Язиком молоти для преси вміє,а діяти(
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01.12.2024 18:30 Відповісти
Втрата Донбасу й Півдня є умовами особо секретного плану...
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01.12.2024 18:47 Відповісти
Не поважаю Марʼяну, але відкликати двох кращих комбригів у критичний момент з фронту це викликає багато питань
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01.12.2024 18:50 Відповісти
Вчора сусід більш розлого розповів про доцільність генералів на інших посадах. То чому він ще сусід, а не у ВР. Замість безДумної.
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01.12.2024 18:52 Відповісти
Мар'яша звинувачує Зеленського у зраді?
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01.12.2024 19:05 Відповісти
І від безуглої буває користь, достатньо говорити правду. Зебили шомени, показуха їх все🤮
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01.12.2024 19:41 Відповісти
Безкутна, "вагнергейт" був?
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01.12.2024 20:34 Відповісти
Бойових генерадів не можна на тилові посади. А кого туди призначати? Довбойобів? Корупціонерів?
Я не дуже конєшно розбираюсь, але мені здається що у нас в цьому і проблема, що бойовими командирами керують тилові під*си. Це погано звичайно якщо керувати бригпдою призначать некомпетентного, але от то шо Драпатого в командування - це добре. Но може я і помиляюсь...
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01.12.2024 22:11 Відповісти
можливо вібратор врятував би ситуацію, бо лібідо воно таке.....
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01.12.2024 23:59 Відповісти
Безугла повідомляє українцям про відсутність укріплень..Не бойові генерали... Щр вони відсутні або просто одні окопи це видно по швидкому переміщенню окупанітів..Тільки міста стають ти украпрайом... Приготуватися Павлограду ..
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02.12.2024 13:30 Відповісти
 
 