Драпатого і Палісу призначили на небойові посади. Ризик втрати Донеччини до інавгурації Трампа зростає в рази, - "слуга народу" Безугла
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про ризик втрати Україною Донецької області до інавгурації Трампа.
Про це вона пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"А тепер подивіться на події більш широко. Драпатий - найкращий бойовий генерал, куди його направляють, там стабілізується фронт. Покровським напрямком керує Луценко з часів прориву Очеретиного, а от Драпатий очолив Торецький напрямок у момент найбільшої кризи, забезпечивши захист Краматорська, Костянтинівки і Дружківки. Він стабілізував ситуацію", - наголошує нардепка.
За її словами, попри хаос управління на Покровському напрямку, постійні тасування бригад, погану взаємодію і регулярні провали, Луценка тримають на посаді, більш того, його зробили генералом.
Донедавна, як зауважує Безугла, така ситуація яскраво демонструвала: при ефективному управлінні, яке організував Драпатий, і при хаотичному управлінні Луценка, фронт триматиметься зовсім по-різному, навіть за однакових умов.
Що відбулося зараз? Протягом тижня надходить інформація про активізацію російського наступу на Краматорськ. Одна з ключових бригад під керівництвом Драпатого - 93-тя, командиром якої є Паліса. У дні, коли ворог активізує наступ, Драпатого і Палісу викликають до Києва на небойові посади. Це спричиняє управлінський вакуум як у фронтовій структурі управління, так і в одній із ключових бригад у момент наступу противника.
Отже, замість того щоб розширити бойові повноваження Драпатого і надати йому управління більшою частиною фронту, його призначають на тилову посаду Командувача сухопутних військ. "Почесне підвищення". Завдання на цій посаді включають підготовку резервів, координацію роботи ТЦК та СП, безкінечне "упороте" створення "паперових" бригад, що вже давно дискредитувало себе. Усе це - спадок Сирського і Павлюка у найбільш проблемній "гнилій" ланці військового управління, - Командуванні сухопутних військ. Заступники в Драпатого від Сирського і Павлюка, а кадровий склад сформований з кумів, сватів і друзів генеральських кланів", - додає вона.
"Навіть за наявності карт-бланшу, якого Драпатий не отримав, розібратися в тилових питаннях потребує кількох місяців. Але спеціалізація генерала - бойове управління, у чому він досяг унікальної майстерності. У результаті ми втрачаємо найкращого бойового менеджера, а ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази.
Але це ще не все. Одна з ключових бригад на Курщині - 95-та ДШВ під командуванням Апостола - також втратила командира. Апостола відкликали до Києва. Це додатково збільшує бойові ризики там. Вся ця ситуація виглядає як спланована російська операція. І Сирський усе ще на посаді", - резюмує Безугла та звертається до Зеленського із питанням, чи помітив він це.
Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
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Це як всунути причандал а розетку і коли впердолило струмом звинувачувати електрику що вона вас обідила...
Але чомусь Цензора той допис не зацікавив....
скільки часу і якого фака обмежена горстка публічних осіб, типу пані депутатки Марʼяни Безуглої, будуть агресивно напарювати суспільству ерзац ефекту, відомий у психології, як експеримент Соломона Аша?
Коли вищезгадана публічна особа лляла лайно на ГК Залужного, абсолютна більшість військових мовчала. Корю себе, адже вчинив я негідно, змовчавши тоді. Навряд це мало би який-небудь вплив, але тут про самоповагу. Пане Генерале, вибачте. Ви перший, хто почув та дав нам імпульс до зростання підрозділу зі взводу ТРО до батальйону бпла ЗСУ....
І т.д.
Можна почитати у нього на сторінці Птахів.
її треба чути!
ібанута на всю голову але...
вона топила за зе 4 роки!!! брехала по темнику, казали, Ви не розумієте!!!!!
ПІВРОКУ ТОМУ ВОНА КРИЧАЛА ЩО СИРСЬКОГО НА зАЛУЖНОГО МІНЯТИ НЕМОЖНА
тепер каже що бойових генералів з досвідом та хорошими показниками переводять на "гражданку"
а нікчемних підвищують та залишають керувати військами...
тож, у неї деколи проскакує правда!!!
безугла деколи каже те, чого ми не почуємо від зеОПошників
а деколи відверто клеє дурня.
Ну про тебе точно відомо шо ти отримуєш в євро...До речі,німці,дивлячись на твою вгодовану і нахабну харю,ще вірять у те,що ти нещасна ,знедолена війною біженська квіточка??
І все..... або задавлять автівками усіх рашистів, як це роблять з українцями на дорогах, або потраплять в полон і розікрадуть росію за тиждень-два зсередини, як це роблять тут. В будь-якому випадку до грудня в Ялту на каву встигнемо потрапити.
Тут треба трохи модернізувати: за спиною цього хрипатого віслюка повісити повістку! Та за тиждень він вже буде тихоокеанський флот московитів брати в полон!
У мене таке враження, що Безугла не планує залишатись в Україні, або по своїй тупості вважає, що її начальник та криша в ОП будуть вічними.
пц повний .. Повніше не буває .
Та ж сама ситуація із комбригом 93. Забрали бойового офіцера щоб було легше розвали елітну бригаду, якій зараз поставлять кума сирка...
Тут ця ******* шкура таки права якщо дивитись на очевидні речі.
Я не дуже конєшно розбираюсь, але мені здається що у нас в цьому і проблема, що бойовими командирами керують тилові під*си. Це погано звичайно якщо керувати бригпдою призначать некомпетентного, але от то шо Драпатого в командування - це добре. Но може я і помиляюсь...