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Подольский мост уже открыт для всех, кроме грузовиков, - Кличко

Кличко про відкриття Подільського мосту

1 декабря 2024 года открыли проезд по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу для всех видов транспорта, кроме грузовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня (1.12.2024, - ред.) по Подольскому мостовому переходу поехали легковые автомобили и городской пассажирский транспорт общего пользования. Теперь на мост можно заехать: с правого берега – с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры. С левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что маршрут пролегает в том числе по новому туннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на ул. Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Так что добраться с Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее, подчеркнул Кличко.

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Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым. Работы по благоустройству и обустройству территории возле тоннеля еще продолжаются и должны завершиться до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко обещал, что Подольский мост откроется для легковых автомобилей и пассажирского транспорта 1 декабря. Совет обороны Киева поддержал такое решение.

Проект Подольского мостового перехода был утвержден еще в 1994 году. А открыть мост обещали в 2002-м. Однако строительство постоянно задерживалось и откладывалось, хотя каждый предыдущий мэр Киева обещал завершить этот грандиозный проект и открыть мост. Выполнил обещание Виталий Кличко.

Автор: 

Кличко Виталий (4638) Подольский мост (3)


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Топ комментарии
+2
Подякуйте комунякам 90-х
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02.12.2024 14:37
+1
Віталій Володимирович це супер. Мрію вживу подивитися на цей міст , колись приїду
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02.12.2024 14:19
+1
Молодець! 🇺🇦
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02.12.2024 14:22
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Віталій Володимирович це супер. Мрію вживу подивитися на цей міст , колись приїду
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02.12.2024 14:19 Ответить
Молодець! 🇺🇦
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02.12.2024 14:22 Ответить
как можно было начать строить по одной полосе в каждом направлении? конечно лучше чем ничего, но всё таки тупо
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02.12.2024 14:23 Ответить
Вам до *********** блохерів, вони розказуть, будете удавлетваренные!
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02.12.2024 14:36 Ответить
ваши ответы как у зеленского видосы, ни логики ни смысла
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02.12.2024 16:33 Ответить
Закопали стільки грошей, що можна було той міст завершити раз 10-15.
Результат - не те що 0.
Він від'ємний!
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02.12.2024 14:31 Ответить
Подякуйте комунякам 90-х
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02.12.2024 14:37 Ответить
Комуняки давно б завершили
Треба дякувати клептоману з відбитим мозком
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02.12.2024 15:19 Ответить
треба заборонити їздити по мосту усякім
зе депутатам та "сов'єтнікам"
бо будуть аваріі
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02.12.2024 14:34 Ответить
Это подло по отношению к будущим мэрам. Сколько выборов прошло под лозунгом "я построю новый мост на Трою". И все. чего теперь обещать? На чем бабло так легко пилить. Еще метро запустить туда и вообще как тогда с выборами.
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02.12.2024 15:42 Ответить
Віталій поставьте там патрулі а то якась вантажівка запеться на того моста і хана.
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02.12.2024 17:29 Ответить
Дорога в нікуди. Хоча Віталя молодець, не його провина, що поки будували той міст не стало куди з нього з'їзжати. Життя без генплану, добре хоч на якийсь дачний проїзд зробил з'їзд.
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03.12.2024 15:52 Ответить
 
 