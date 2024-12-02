Подольский мост уже открыт для всех, кроме грузовиков, - Кличко

1 декабря 2024 года открыли проезд по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу для всех видов транспорта, кроме грузовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня (1.12.2024, - ред.) по Подольскому мостовому переходу поехали легковые автомобили и городской пассажирский транспорт общего пользования. Теперь на мост можно заехать: с правого берега – с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры. С левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что маршрут пролегает в том числе по новому туннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на ул. Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина. Так что добраться с Троещины в центр города теперь можно гораздо быстрее, подчеркнул Кличко.

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Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым. Работы по благоустройству и обустройству территории возле тоннеля еще продолжаются и должны завершиться до конца года. Специалисты работают на объекте 24/7, подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Кличко обещал, что Подольский мост откроется для легковых автомобилей и пассажирского транспорта 1 декабря. Совет обороны Киева поддержал такое решение.

Проект Подольского мостового перехода был утвержден еще в 1994 году. А открыть мост обещали в 2002-м. Однако строительство постоянно задерживалось и откладывалось, хотя каждый предыдущий мэр Киева обещал завершить этот грандиозный проект и открыть мост. Выполнил обещание Виталий Кличко.