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Подільський міст вже відкрито для всіх, окрім вантажівок, - Кличко

Кличко про відкриття Подільського мосту

1 грудня 2024 року відкрили проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом для всіх видів транспорту, окрім вантажівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

"Відсьогодні (1.12.2024, - ред.) Подільським мостовим переходом поїхали легкові авто та міський пасажирський транспорт загального користування. Тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори. З лівого берега заїзд — з вул. Петра Вершигори, виїзд — на вул. Набережно-Рибальську", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що маршрут пролягає в тому числі новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вул. Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше, наголосив Кличко.

Дивіться: Подільський міст відкрили для легкових автівок та громадського транспорту. ФОТОрепортаж

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишається закритим. Роботи з благоустрою та облаштування території біля тунелю ще тривають і мають завершитися до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7, підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Кличко обіцяв, що Подільський міст відкриється для легкових авто та пасажирського транспорту 1 грудня. Рада оборони Києва підтримала таке рішення.

Проєкт Подільського мостового переходу був затверджений ще у 1994 році. А відкрити міст обіцяли у 2002-му. Проте будівництво постійно затримувалось та відтерміновувалось, хоча кожен попередній мер Києва обіцяв завершити цей грандіозний проєкт і відкрити міст. Виконав обіцянку Віталій Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) Подільський міст (12)


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Топ коментарі
+2
Подякуйте комунякам 90-х
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02.12.2024 14:37
+1
Віталій Володимирович це супер. Мрію вживу подивитися на цей міст , колись приїду
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02.12.2024 14:19
+1
Молодець! 🇺🇦
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02.12.2024 14:22
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Віталій Володимирович це супер. Мрію вживу подивитися на цей міст , колись приїду
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02.12.2024 14:19 Відповісти
Молодець! 🇺🇦
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02.12.2024 14:22 Відповісти
как можно было начать строить по одной полосе в каждом направлении? конечно лучше чем ничего, но всё таки тупо
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02.12.2024 14:23 Відповісти
Вам до *********** блохерів, вони розказуть, будете удавлетваренные!
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02.12.2024 14:36 Відповісти
ваши ответы как у зеленского видосы, ни логики ни смысла
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02.12.2024 16:33 Відповісти
Закопали стільки грошей, що можна було той міст завершити раз 10-15.
Результат - не те що 0.
Він від'ємний!
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02.12.2024 14:31 Відповісти
Подякуйте комунякам 90-х
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02.12.2024 14:37 Відповісти
Комуняки давно б завершили
Треба дякувати клептоману з відбитим мозком
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02.12.2024 15:19 Відповісти
треба заборонити їздити по мосту усякім
зе депутатам та "сов'єтнікам"
бо будуть аваріі
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02.12.2024 14:34 Відповісти
Это подло по отношению к будущим мэрам. Сколько выборов прошло под лозунгом "я построю новый мост на Трою". И все. чего теперь обещать? На чем бабло так легко пилить. Еще метро запустить туда и вообще как тогда с выборами.
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02.12.2024 15:42 Відповісти
Віталій поставьте там патрулі а то якась вантажівка запеться на того моста і хана.
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02.12.2024 17:29 Відповісти
Дорога в нікуди. Хоча Віталя молодець, не його провина, що поки будували той міст не стало куди з нього з'їзжати. Життя без генплану, добре хоч на якийсь дачний проїзд зробил з'їзд.
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03.12.2024 15:52 Відповісти
 
 