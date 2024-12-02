Минобороны утвердило технические спецификации на имущество продовольственной службы ВСУ
Министерство обороны утвердило технические спецификации на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины. Это решение принято для унификации технических требований при закупке оборудования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные разногласия в требованиях к оборудованию, закупаемому для Вооруженных сил Украины, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами", - отметили в министерстве.
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Pan Kotskyi
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