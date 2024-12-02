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Минобороны утвердило технические спецификации на имущество продовольственной службы ВСУ

армійська кухня технічні стандарти Міноборони

Министерство обороны утвердило технические спецификации на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины. Это решение принято для унификации технических требований при закупке оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"До сих пор для имущества продовольственной службы ВСУ не было единых технических спецификаций. Их введение позволит устранить возможные разногласия в требованиях к оборудованию, закупаемому для Вооруженных сил Украины, упростить процесс закупок, обеспечить стандартизацию и повысить эффективность управления ресурсами", - отметили в министерстве.

армійська кухня технічні стандарти Міноборони

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Автор: 

Минобороны (9316) закупки (752)


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Стісняюсь спитать: а під якого продавця затверджені технічні специфікації?
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02.12.2024 17:21 Ответить
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02.12.2024 17:37 Ответить
сцяти в вуха якимись новими вимогами при старій системі, при старих постачальниках, по старих схемах, це плювок в лице народу, воїнам, партнерам...
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02.12.2024 17:48 Ответить
 
 