Міноборони затвердило технічні специфікації на майно продовольчої служби ЗСУ
Міністерство оборони затвердило технічні специфікації на майно продовольчої служби Збройних сил України. Це рішення прийнято для уніфікації технічних вимог при закупівлі обладнання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"До цього часу для майна продовольчої служби ЗСУ не було єдиних технічних специфікацій. Їх запровадження дозволить усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для Збройних сил України, спростити процес закупівель, забезпечити стандартизацію та підвищити ефективність управління ресурсами", – зазначили в міністерстві.
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Pan Kotskyi
показати весь коментар02.12.2024 17:21 Відповісти Мені подобається 0
Алекс Скела
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Юрій Вінгорськи
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