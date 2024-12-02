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Міноборони затвердило технічні специфікації на майно продовольчої служби ЗСУ

армійська кухня технічні стандарти Міноборони

Міністерство оборони затвердило технічні специфікації на майно продовольчої служби Збройних сил України.  Це рішення прийнято для уніфікації технічних вимог при закупівлі обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"До цього часу для майна продовольчої служби ЗСУ не було єдиних технічних специфікацій. Їх запровадження дозволить усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для Збройних сил України, спростити процес закупівель, забезпечити стандартизацію та підвищити ефективність управління ресурсами", – зазначили в міністерстві.

армійська кухня технічні стандарти Міноборони

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Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355)


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Стісняюсь спитать: а під якого продавця затверджені технічні специфікації?
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02.12.2024 17:21 Відповісти
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02.12.2024 17:37 Відповісти
сцяти в вуха якимись новими вимогами при старій системі, при старих постачальниках, по старих схемах, це плювок в лице народу, воїнам, партнерам...
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02.12.2024 17:48 Відповісти
 
 