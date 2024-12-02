Украину атакуют вражеские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 2 декабря оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Ударные БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину", - говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА

БпЛА с акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

Обновление по состоянию на 22:27

БпЛА из Херсона, курсом на Кривой Рог.

БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный.

БпЛА в Белгород-Днестровском районе, курс западный.

Обновление по состоянию на 23:37

БпЛА в акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!

БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.

БПЛА в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.

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