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Украину атакуют вражеские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 2 декабря оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Ударные БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину", - говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА с акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!
  • БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

Обновление по состоянию на 22:27

  • БпЛА из Херсона, курсом на Кривой Рог.
  • БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный.
  • БпЛА в Белгород-Днестровском районе, курс западный.

Обновление по состоянию на 23:37

  • БпЛА в акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!
  • БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.

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Автор: 

Воздушные силы (2285) воздушная тревога (787) Шахед (978)


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МВГ уже потрібно висуватися в Сумській і Чернігівській...
Коридор прольоту ....!!!
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02.12.2024 22:06 Ответить
Україну атакують ворожі безпілотники

Прохання не плутати з атаками дружніх безпілотників!
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02.12.2024 22:12 Ответить
Видно зєліна паляниця по ціні 100 шахедів ще печеться
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02.12.2024 22:29 Ответить
Чому наші розробники не скопіюють цей безпілотник? То ж є цілі зразки, що були виведені з ладу РЕБ, якшо вони такі дешеві у виробництві. Наші ІТівці я думаю здатні запрограмувати його по новому. Й пора їх масово запускати по рф, бажано на Москву
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03.12.2024 06:13 Ответить
 
 