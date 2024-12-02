Украину атакуют вражеские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 2 декабря оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Ударные БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину", - говорится в сообщении.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА с акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
Обновление по состоянию на 22:27
- БпЛА из Херсона, курсом на Кривой Рог.
- БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БПЛА в северной части Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА западнее Николаева, курс северо-западный.
- БпЛА в Белгород-Днестровском районе, курс западный.
Обновление по состоянию на 23:37
- БпЛА в акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области!
- БПЛА в западной части Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в южной части Николаевщины, курс северо-западный.
- БПЛА в северной и юго-западной части Черниговщины, курс западный.
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Коридор прольоту ....!!!
Прохання не плутати з атаками дружніх безпілотників!