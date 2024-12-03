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Україну атакують ворожі безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 2 грудня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області!
  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлення станом на 22:27

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.
  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний.
  • БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.

Оновлення станом на 23:37

  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області!
  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

Оновлення станом на 00:40 3 грудня

  • БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-східний.
  • БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.

Оновлення станом на 01:36

  • БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Тернопільщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Черкащини, постійно змінює курс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ППО за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 збивають дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

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Повітряні сили (2601) повітряна тривога (906) Шахед (949)


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МВГ уже потрібно висуватися в Сумській і Чернігівській...
Коридор прольоту ....!!!
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02.12.2024 22:06 Відповісти
Україну атакують ворожі безпілотники

Прохання не плутати з атаками дружніх безпілотників!
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02.12.2024 22:12 Відповісти
Видно зєліна паляниця по ціні 100 шахедів ще печеться
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02.12.2024 22:29 Відповісти
Чому наші розробники не скопіюють цей безпілотник? То ж є цілі зразки, що були виведені з ладу РЕБ, якшо вони такі дешеві у виробництві. Наші ІТівці я думаю здатні запрограмувати його по новому. Й пора їх масово запускати по рф, бажано на Москву
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03.12.2024 06:13 Відповісти
 
 