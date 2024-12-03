Україну атакують ворожі безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 2 грудня окупанти запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Ударні БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області!

БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлення станом на 22:27

БпЛА з Херсонщини, курсом на Кривий Ріг.

БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА західніше Миколаєва, курс північно-західний.

БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс західний.

Оновлення станом на 23:37

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одеської області!

БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА в північній та південно-західній частині Чернігівщини, курс західний.

Оновлення станом на 00:40 3 грудня

БпЛА в північній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-східний.

БпЛА в північній частині Одещини, курс північно-західний.

Оновлення станом на 01:36

БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Тернопільщини, курс південно-західний.

БпЛА в центральній та південній частинах Вінниччини, курс західний.

БпЛА в західній частині Черкащини, постійно змінює курс.

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