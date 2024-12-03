151 российский беспилотник заходил в воздушное пространство Беларуси в ноябре, - Беларускі Гаюн

В течение ноября в воздушное пространство Беларуси зашли не менее 148 российских дронов-камикадзе типа "Шахед" и 3 разведывательных дронов неизвестного типа.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн, информирует Цензор.НЕТ.

Со 151 БПЛА за месяц:

82 вернулись в Украину и Россию;

66 исчезли;

3 сбиты ПВО ВС РБ.

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В течение ноября зафиксировано по меньшей мере три случая сбития "Шахедов" силами ПВО ВС РБ над Мозырским районом, это произошло 24 и 26 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения дронов не поступало.