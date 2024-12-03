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Новости Война
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151 российский беспилотник заходил в воздушное пространство Беларуси в ноябре, - Беларускі Гаюн

шахеди

В течение ноября в воздушное пространство Беларуси зашли не менее 148 российских дронов-камикадзе типа "Шахед" и 3 разведывательных дронов неизвестного типа.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн, информирует Цензор.НЕТ.

Со 151 БПЛА за месяц:

  • 82 вернулись в Украину и Россию;
  • 66 исчезли;
  • 3 сбиты ПВО ВС РБ.

білорусь

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В течение ноября зафиксировано по меньшей мере три случая сбития "Шахедов" силами ПВО ВС РБ над Мозырским районом, это произошло 24 и 26 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения дронов не поступало.

Автор: 

Беларусь (7890) беспилотник (3580) Шахед (978)


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02.12.2024 23:56 Ответить
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