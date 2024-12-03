151 российский беспилотник заходил в воздушное пространство Беларуси в ноябре, - Беларускі Гаюн
В течение ноября в воздушное пространство Беларуси зашли не менее 148 российских дронов-камикадзе типа "Шахед" и 3 разведывательных дронов неизвестного типа.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн, информирует Цензор.НЕТ.
Со 151 БПЛА за месяц:
- 82 вернулись в Украину и Россию;
- 66 исчезли;
- 3 сбиты ПВО ВС РБ.
В течение ноября зафиксировано по меньшей мере три случая сбития "Шахедов" силами ПВО ВС РБ над Мозырским районом, это произошло 24 и 26 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения дронов не поступало.
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Mike Goodly
показать весь комментарий02.12.2024 23:56 Ответить Мне нравится 2
Markus #531371
показать весь комментарий03.12.2024 01:57 Ответить Мне нравится 1
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий03.12.2024 10:30 Ответить Мне нравится 0
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