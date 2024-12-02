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151 російський безпілотник заходив у повітряний простір Білорусі у листопаді, - Беларускі Гаюн

шахеди

Упродовж листопада в повітряний простір Білорусі зайшли не менше 148 російських дронів-камікадзе типу "шахед" та 3 розвідувальних дронів невідомого типу.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн, інформує Цензор.НЕТ.

Зі 151 БпЛА за місяць:

  • 82 повернулися до України та Росії;
  • 66 зникли;
  • 3 збиті ППО ЗС РБ.

білорусь

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Протягом листопада зафіксовано щонайменше три випадки збиття "шахедів" силами ППО ЗС РБ над Мозирським районом, це сталося 24 та 26 листопада. Інформації про пошкодження або жертви на землі внаслідок падіння дронів не надходило.

Автор: 

Білорусь (7925) безпілотник (4107) Шахед (949)


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02.12.2024 23:56 Відповісти
ВСУ позбавляє пам'яті "російські мопеди" і ці починають блукати у просторі.
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03.12.2024 01:57 Відповісти
Дамбят Минск?
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03.12.2024 10:30 Відповісти
 
 