151 російський безпілотник заходив у повітряний простір Білорусі у листопаді, - Беларускі Гаюн
Упродовж листопада в повітряний простір Білорусі зайшли не менше 148 російських дронів-камікадзе типу "шахед" та 3 розвідувальних дронів невідомого типу.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн, інформує Цензор.НЕТ.
Зі 151 БпЛА за місяць:
- 82 повернулися до України та Росії;
- 66 зникли;
- 3 збиті ППО ЗС РБ.
Протягом листопада зафіксовано щонайменше три випадки збиття "шахедів" силами ППО ЗС РБ над Мозирським районом, це сталося 24 та 26 листопада. Інформації про пошкодження або жертви на землі внаслідок падіння дронів не надходило.
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Mike Goodly
показати весь коментар02.12.2024 23:56 Відповісти Мені подобається 2
Markus #531371
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Валерий Коломиец #502756
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