Россияне продолжают продвигаться в Курахово, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись в Курахово и еще двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино", - пишут осинтеры.
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росіяни...
брати, *****
сусіди.....
не вороги, не підари не орки...
росіяни, ****!!!!!