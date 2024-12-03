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Новости Война
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Россияне продолжают продвигаться в Курахово, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в Курахово и еще двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино", - пишут осинтеры.

Просування росіян

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Автор: 

Курахово (122) Кругляковка (11)


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Велике питання до Сирського - What The Fuck?
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03.12.2024 03:34 Ответить
Поспішають отримати "тисячу зеленського"? А Володя Боневтік потужно всіх перемагає на марафоні і своїми "планами" сидячи глибоко в бункері в оточенні довірливих молоденьких пані, які готують йому мівіну.
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03.12.2024 09:17 Ответить
Щеневтік
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03.12.2024 13:52 Ответить
а чому так грубо???
росіяни...
брати, *****
сусіди.....
не вороги, не підари не орки...
росіяни, ****!!!!!
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03.12.2024 10:00 Ответить
Печалька …
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03.12.2024 10:50 Ответить
Вот, мля, мене туди переводять… Мабуть кацапи повільно просуваються…
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03.12.2024 12:51 Ответить
 
 