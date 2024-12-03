Россияне продолжают продвигаться в Курахово, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в Курахово и еще двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино", - пишут осинтеры.







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