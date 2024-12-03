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Новини Війна
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Росіяни продовжують просуватись в Кураховому, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулись у Кураховому та ще трьох населених пунктах на Донеччині та Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного", - пишуть осінтери.

Просування росіян

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Автор: 

Курахове (122) Кругляківка (11)


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Велике питання до Сирського - What The Fuck?
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03.12.2024 03:34 Відповісти
Поспішають отримати "тисячу зеленського"? А Володя Боневтік потужно всіх перемагає на марафоні і своїми "планами" сидячи глибоко в бункері в оточенні довірливих молоденьких пані, які готують йому мівіну.
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03.12.2024 09:17 Відповісти
Щеневтік
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03.12.2024 13:52 Відповісти
а чому так грубо???
росіяни...
брати, *****
сусіди.....
не вороги, не підари не орки...
росіяни, ****!!!!!
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03.12.2024 10:00 Відповісти
Печалька …
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03.12.2024 10:50 Відповісти
Вот, мля, мене туди переводять… Мабуть кацапи повільно просуваються…
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03.12.2024 12:51 Відповісти
 
 