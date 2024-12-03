Росіяни продовжують просуватись в Кураховому, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулись у Кураховому та ще трьох населених пунктах на Донеччині та Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного", - пишуть осінтери.
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росіяни...
брати, *****
сусіди.....
не вороги, не підари не орки...
росіяни, ****!!!!!