Оккупанты за прошедшие сутки ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики не прекращают обстрелов Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксировано 496 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Малиновке и Зализнычному. А также:

299 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

15 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

179 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.

"Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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