Окупанти минулої доби вдарили по 11 населених пунктах Запорізької області
Російські загарбники не припиняють обстрілів Запорізької області. Минулої доби зафіксовано 496 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Малинівці та Залізничному. А також:
- 299 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 15 обстрілів із РСЗВ завдано по території Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.
- 179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогірʼю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.
"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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