В интересах Великобритании поддержать Украину в ее борьбе с Россией, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что в интересах его страны поддержать Украину в ее борьбе с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Я хотел бы призвать всех остановиться и подумать на мгновение о том, что будет означать для нас, для нашего континента, для мира, если Россия победит", - сказал Стармер.

Он добавил, что "глубоко в наших собственных интересах" поддержать Украину в ее борьбе с Россией.

"Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину и делать все возможное, чтобы поддерживать ее самооборону столько, сколько это потребуется, чтобы поставить Украину в самую сильную возможную позицию для переговоров, чтобы они могли обеспечить справедливый и прочный мир на своих условиях, который гарантирует их безопасность, независимость - и право выбирать собственное будущее", - добавил он.

Напомним, комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос во время визита в Киев заверила, что Украина может рассчитывать на непоколебимую и мощную поддержку Европы.

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