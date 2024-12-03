В інтересах Великої Британії підтримати Україну в її боротьбі з Росією, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що в інтересах його країни підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Я хотів би закликати всіх зупинитися і подумати на мить про те, що буде означати для нас, для нашого континенту, для світу, якщо Росія переможе", - сказав Стармер.

Він додав, що "глибоко в наших власних інтересах" підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

"Тож ми повинні продовжувати підтримувати Україну і робити все можливе, щоб підтримувати її самооборону стільки, скільки це буде потрібно, щоб поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для переговорів, щоб вони могли забезпечити справедливий і міцний мир на своїх умовах, який гарантує їхню безпеку, незалежність - і право обирати власне майбутнє", - додав він.

Нагадаємо, комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос під час візиту до Києва запевнила, що Україна може розраховувати на непохитну і потужну підтримку Європи.

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