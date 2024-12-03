В Украине объявляли ​​масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-34к (обновлено)

Утром 3 декабря во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - говорится в сообщении.

В 11:05 объявлено об отбое угрозы.

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