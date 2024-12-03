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В Украине объявляли ​​масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-34к (обновлено)

Повітряна тривога

Утром 3 декабря во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", - говорится в сообщении.

В 11:05 объявлено об отбое угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину атакуют вражеские беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Украина (44936) воздушная тревога (787)


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Топ комментарии
+6
Т-34.
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03.12.2024 11:06
+2
Чим він там розвідував, пілот в бінокля китайського дивився? Так хмарність заважає.
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03.12.2024 11:23
+1
Може МіГ-31к? Чи у них вже інші носії з'явилися?
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03.12.2024 10:59
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Може МіГ-31к? Чи у них вже інші носії з'явилися?
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03.12.2024 10:59 Ответить
Т-34.
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03.12.2024 11:06 Ответить
Так. Кацап і не Мукне…
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03.12.2024 11:07 Ответить
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03.12.2024 11:07 Ответить
закусувати потрібно більше. правду кажу.
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03.12.2024 11:05 Ответить
МіГ 31К -розвідував які цілі уражено,а які треба знищувати. не дарма ж періодично злітає.
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03.12.2024 11:17 Ответить
Чим він там розвідував, пілот в бінокля китайського дивився? Так хмарність заважає.
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03.12.2024 11:23 Ответить
Ні...він злітав ,помилуватись мальовничими краєвидами
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03.12.2024 11:36 Ответить
 
 