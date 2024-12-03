В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-34к (оновлено)

Зранку 3 грудня у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К ", - йдеться в повідомленні.

Об 11:05 оголошено про відбій загрози.

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