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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-34к (оновлено)

Повітряна тривога

Зранку 3 грудня у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К ", - йдеться в повідомленні.

Об 11:05 оголошено про відбій загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують ворожі безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Україна (5867) повітряна тривога (906)


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Топ коментарі
+6
Т-34.
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03.12.2024 11:06
+2
Чим він там розвідував, пілот в бінокля китайського дивився? Так хмарність заважає.
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03.12.2024 11:23
+1
Може МіГ-31к? Чи у них вже інші носії з'явилися?
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03.12.2024 10:59
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Може МіГ-31к? Чи у них вже інші носії з'явилися?
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03.12.2024 10:59 Відповісти
Т-34.
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03.12.2024 11:06 Відповісти
Так. Кацап і не Мукне…
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03.12.2024 11:07 Відповісти
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03.12.2024 11:07 Відповісти
закусувати потрібно більше. правду кажу.
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03.12.2024 11:05 Відповісти
МіГ 31К -розвідував які цілі уражено,а які треба знищувати. не дарма ж періодично злітає.
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03.12.2024 11:17 Відповісти
Чим він там розвідував, пілот в бінокля китайського дивився? Так хмарність заважає.
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03.12.2024 11:23 Відповісти
Ні...він злітав ,помилуватись мальовничими краєвидами
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03.12.2024 11:36 Відповісти
 
 