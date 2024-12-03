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Новости
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Зеленский заслушал доклад Сырского: Кураховское и Покровское направления самые сложные. Есть неплохие оборонительные результаты на Запорожском направлении

Зеленський та Сирський

Сегодня, 3 декабря 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского. Речь шла об общей ситуации на фронте и защите наших позиций.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении. Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - говорится в сообщении.

"Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это прямо будет влиять на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", - убежден глава государства.

Также читайте: Драпатого и Палису назначили на небоевые должности. Риск потери Донетчины до инаугурации Трампа возрастает в разы, - "слуга народа" Безуглая

Как сообщалось, Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Александр Сырский (583) Драпатый Михаил (17) Апостол Олег (4)


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Знаємо ми ці доповіді. Ще залишається Ставку провести і хана.
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03.12.2024 13:27 Ответить
Кожен день заслухання - слухання - а результат? - укріпіть вже Донбас - бо за ним степ
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03.12.2024 13:36 Ответить
вован бідоносець
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03.12.2024 13:38 Ответить
Вау, ну тепер переможні відосик можно викладать! А просирсьькому медаль віслюка першого ступеню!!!
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03.12.2024 14:01 Ответить
Заслухати то він заслухав а от чи зрозумів щось? Слухає він щодня когось, а результат? Ну і як завжди подякував, зеля щодня дякую-дякую-дякую та я-дуже-вдячний-я-дуже-вдячний-я-дуже-вдячний.
Країну з'їдає мародерство а де його вісна-прійдьот-буду-сажать? Слухач зелений.
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03.12.2024 14:04 Ответить
Оборона є або нема.
Коли немає що доповісти то появляється "непоганий оборонний результат"
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03.12.2024 16:07 Ответить
і що? З Покровськом що?!
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13.12.2024 12:25 Ответить
 
 