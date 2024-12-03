Зеленский заслушал доклад Сырского: Кураховское и Покровское направления самые сложные. Есть неплохие оборонительные результаты на Запорожском направлении

Сегодня, 3 декабря 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского. Речь шла об общей ситуации на фронте и защите наших позиций.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении. Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - говорится в сообщении.

"Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенные командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это прямо будет влиять на повышение боеспособности Вооруженных Сил Украины", - убежден глава государства.

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Как сообщалось, Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ.