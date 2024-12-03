Зеленський заслухав доповідь Сирського: Курахівський та Покровський напрямки найскладніші. Є непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського. Йшлося про загальну ситуацію на фронті та захист наших позицій.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними. Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку. Обговорили з Головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", - йдеться у повідомленні.

"Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", - переконаний глава держави.

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Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.