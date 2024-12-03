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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Курахівський та Покровський напрямки найскладніші. Є непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку

Зеленський та Сирський

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського. Йшлося про загальну ситуацію на фронті та захист наших позицій.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними. Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку. Обговорили з Головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", - йдеться у повідомленні.

"Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", - переконаний глава держави.

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Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Сирський Олександр (591) Драпатий Михайло (17) Апостол Олег (4)


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Знаємо ми ці доповіді. Ще залишається Ставку провести і хана.
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03.12.2024 13:27 Відповісти
Кожен день заслухання - слухання - а результат? - укріпіть вже Донбас - бо за ним степ
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03.12.2024 13:36 Відповісти
вован бідоносець
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03.12.2024 13:38 Відповісти
Вау, ну тепер переможні відосик можно викладать! А просирсьькому медаль віслюка першого ступеню!!!
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03.12.2024 14:01 Відповісти
Заслухати то він заслухав а от чи зрозумів щось? Слухає він щодня когось, а результат? Ну і як завжди подякував, зеля щодня дякую-дякую-дякую та я-дуже-вдячний-я-дуже-вдячний-я-дуже-вдячний.
Країну з'їдає мародерство а де його вісна-прійдьот-буду-сажать? Слухач зелений.
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03.12.2024 14:04 Відповісти
Оборона є або нема.
Коли немає що доповісти то появляється "непоганий оборонний результат"
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03.12.2024 16:07 Відповісти
і що? З Покровськом що?!
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13.12.2024 12:25 Відповісти
 
 