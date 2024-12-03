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Новости Война
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Военным РФ раздают "инструкции для совершения самоубийств": "Важно уверенно нажимать на курок"

Російським військовим роздають інструкції для самогубства

Российские командиры раздают солдатам захватчиков инструкции для совершения самоубийств.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Заголовок призывает "соблюдать свою честь до конца" и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. Так называемому "воину великой россии" в критической ситуации приказывают стрелять себе в висок, под подбородок или в центр лба", - говорится в сообщении.

Также читайте: На фронте есть случаи, когда солдаты РФ совершают самоубийства, потому что боятся плена, - ОСГВ "Хортица"

"Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок", - говорится в "инструкции".

В то же время при отсутствии оружия или патронов оккупантам советуют воспользоваться гранатой.

"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии рф - армии суицидников теперь и в прямом смысле", - подытожили в ГУР МО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Самоубийство двух оккупантов после неудачного штурма: один взорвал себя гранатой, другой - застрелился. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) самоубийство (998) ГУР (423)


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Топ комментарии
+13
Першим пунктом інструкції повинно бути: виконати інструкцію відразу після отримання зброї.
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03.12.2024 16:26
+7
Ваньки , це правильна інструкція ! Тільки робіть то одразу , як дадуть вам зброю , бажано всім одразу по команді .
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03.12.2024 16:39
+4
Апогей рускага мира. Треба розповсюдити і активизувати на всій терріторії мордору.
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03.12.2024 16:32
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Правила форума Совет форумчан
Першим пунктом інструкції повинно бути: виконати інструкцію відразу після отримання зброї.
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03.12.2024 16:26 Ответить
В цілому - логічний розвиток того, що відбувається на фронті. Кацапи не беруть полонених, а значить їх обмінний фонд або переповнений, або більший за обмінний фонд, який утримує Україна. Для того, щоб Україна не могла збільшувати свій обмінний фонд, кацапам і роздають такі вказівки.
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03.12.2024 16:29 Ответить
Апогей рускага мира. Треба розповсюдити і активизувати на всій терріторії мордору.
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03.12.2024 16:32 Ответить
За Путіна застрелитись почотно!
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03.12.2024 16:37 Ответить
Скоріше замість ху...ла застрелиться.....
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03.12.2024 16:40 Ответить
Нормальна команда, тільки ху...ловцям треба спочатку пристрелити командира, щоби і його родичі отримали можливість на білу ладу, а потім вже себе. А взагалі гасло повинне бути - вирішив застрілитися сам, допоможи товаришеві
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03.12.2024 16:38 Ответить
Это по честному - получил деньги по контракту, теперь застрелись!
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03.12.2024 16:39 Ответить
Ваньки , це правильна інструкція ! Тільки робіть то одразу , як дадуть вам зброю , бажано всім одразу по команді .
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03.12.2024 16:39 Ответить
Ваньки , це правильна інструкція ! Тільки робіть то одразу , як дадуть вам зброю , бажано всім одразу по команді .
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03.12.2024 16:39 Ответить
На пєрвий втарой застрє-лісь!
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03.12.2024 16:44 Ответить
Кацапские командиры на личном примере должны показать как это делать.Построить подразделение и с командой-"Делай как я" лихо застрелиться.
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03.12.2024 19:32 Ответить
Чого, хароша інструкція Треба в неї ще добавити: Прішол на тЄриторію України - сразу самоубЄйся!
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03.12.2024 16:45 Ответить
У кацапів не вистачає медперсоналу, грошей на надання медичної допомоги, виплату компенсацій та пенсій по інвалідності... От і економлять...
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03.12.2024 16:47 Ответить
нарешті!
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03.12.2024 16:51 Ответить
цікаво, а предки русскіх, татаро-монголи, стрілялися з лука у скроню ?

історія умалчіваєть !
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03.12.2024 17:06 Ответить
Само насадження на кілок
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03.12.2024 17:34 Ответить
 
 