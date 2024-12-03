Военным РФ раздают "инструкции для совершения самоубийств": "Важно уверенно нажимать на курок"
Российские командиры раздают солдатам захватчиков инструкции для совершения самоубийств.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Заголовок призывает "соблюдать свою честь до конца" и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты. Так называемому "воину великой россии" в критической ситуации приказывают стрелять себе в висок, под подбородок или в центр лба", - говорится в сообщении.
"Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок", - говорится в "инструкции".
В то же время при отсутствии оружия или патронов оккупантам советуют воспользоваться гранатой.
"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии рф - армии суицидников теперь и в прямом смысле", - подытожили в ГУР МО.
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