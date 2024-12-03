Військовим РФ роздають "інструкції для вчинення самогубств": "Важно уверенно нажимать на курок"

Російські командири роздають солдатам загарбників інструкції для вчинення самогубств.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Заголовок закликає "соблюдать свою честь до конца" та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. Так званому "воіну вєлікой россіі" у критичній ситуації наказують стріляти собі у скроню, під підборіддя або у центр лоба", - йдеться в повідомленні.

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"Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок", - йдеться в "інструкції".

Водночас за відсутності зброї чи набоїв окупантам радять скористатись гранатою.

"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні", - підсумували в ГУР МО.

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