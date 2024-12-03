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Новини Війна
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Військовим РФ роздають "інструкції для вчинення самогубств": "Важно уверенно нажимать на курок"

Російським військовим роздають інструкції для самогубства

Російські командири роздають солдатам загарбників інструкції для вчинення самогубств.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Заголовок закликає "соблюдать свою честь до конца" та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати. Так званому "воіну вєлікой россіі" у критичній ситуації наказують стріляти собі у скроню, під підборіддя або у центр лоба", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО

"Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок", - йдеться в "інструкції".

Водночас за відсутності зброї чи набоїв окупантам радять скористатись гранатою.

"Вказана політика російських командирів-м’ясників свідчить про дедалі глибшу деградацію окупаційної армії рф ― армії суїцидників тепер і в прямому значенні", - підсумували в ГУР МО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений російський солдат підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) самогубство (630) ГУР (491)


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Топ коментарі
+13
Першим пунктом інструкції повинно бути: виконати інструкцію відразу після отримання зброї.
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03.12.2024 16:26
+7
Ваньки , це правильна інструкція ! Тільки робіть то одразу , як дадуть вам зброю , бажано всім одразу по команді .
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03.12.2024 16:39
+4
Апогей рускага мира. Треба розповсюдити і активизувати на всій терріторії мордору.
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03.12.2024 16:32
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Першим пунктом інструкції повинно бути: виконати інструкцію відразу після отримання зброї.
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03.12.2024 16:26 Відповісти
В цілому - логічний розвиток того, що відбувається на фронті. Кацапи не беруть полонених, а значить їх обмінний фонд або переповнений, або більший за обмінний фонд, який утримує Україна. Для того, щоб Україна не могла збільшувати свій обмінний фонд, кацапам і роздають такі вказівки.
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03.12.2024 16:29 Відповісти
Апогей рускага мира. Треба розповсюдити і активизувати на всій терріторії мордору.
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03.12.2024 16:32 Відповісти
За Путіна застрелитись почотно!
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03.12.2024 16:37 Відповісти
Скоріше замість ху...ла застрелиться.....
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03.12.2024 16:40 Відповісти
Нормальна команда, тільки ху...ловцям треба спочатку пристрелити командира, щоби і його родичі отримали можливість на білу ладу, а потім вже себе. А взагалі гасло повинне бути - вирішив застрілитися сам, допоможи товаришеві
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03.12.2024 16:38 Відповісти
Это по честному - получил деньги по контракту, теперь застрелись!
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03.12.2024 16:39 Відповісти
Ваньки , це правильна інструкція ! Тільки робіть то одразу , як дадуть вам зброю , бажано всім одразу по команді .
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03.12.2024 16:39 Відповісти
Ваньки , це правильна інструкція ! Тільки робіть то одразу , як дадуть вам зброю , бажано всім одразу по команді .
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03.12.2024 16:39 Відповісти
На пєрвий втарой застрє-лісь!
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03.12.2024 16:44 Відповісти
Кацапские командиры на личном примере должны показать как это делать.Построить подразделение и с командой-"Делай как я" лихо застрелиться.
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03.12.2024 19:32 Відповісти
Чого, хароша інструкція Треба в неї ще добавити: Прішол на тЄриторію України - сразу самоубЄйся!
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03.12.2024 16:45 Відповісти
У кацапів не вистачає медперсоналу, грошей на надання медичної допомоги, виплату компенсацій та пенсій по інвалідності... От і економлять...
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03.12.2024 16:47 Відповісти
нарешті!
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03.12.2024 16:51 Відповісти
цікаво, а предки русскіх, татаро-монголи, стрілялися з лука у скроню ?

історія умалчіваєть !
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03.12.2024 17:06 Відповісти
Само насадження на кілок
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03.12.2024 17:34 Відповісти
 
 