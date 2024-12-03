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Новости Война
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Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили колонну бронетехники врага и остановили механизированную атаку на Кураховском направлении. ВИДЕО

На Кураховском направлении российские захватчики бросили целую механизированную колонну бронетехники для штурма позиций 71-й отдельной егерской бригады. Благодаря слаженной работе врага удалось остановить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по крайней мере четыре боевые машины оккупантов были уничтожены. Расположение врага тщательно мониторилось, а позиции были хорошо пристреляны, что позволило нашим военным действовать методично, не оставляя врагу шансов для маневра.

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штурм (520) уничтожение (6897) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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04.12.2024 04:31 Ответить
 
 