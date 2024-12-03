Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили колонну бронетехники врага и остановили механизированную атаку на Кураховском направлении. ВИДЕО
На Кураховском направлении российские захватчики бросили целую механизированную колонну бронетехники для штурма позиций 71-й отдельной егерской бригады. Благодаря слаженной работе врага удалось остановить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по крайней мере четыре боевые машины оккупантов были уничтожены. Расположение врага тщательно мониторилось, а позиции были хорошо пристреляны, что позволило нашим военным действовать методично, не оставляя врагу шансов для маневра.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Водяний
показать весь комментарий04.12.2024 04:31 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль