ГОТ объявил тендер на 727 млн грн на закупку воды для ВСУ
Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку бутилированной воды для украинских военных на первое полугодие 2025 года. Общая объявленная стоимость закупки составляет более 727 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Из-за больших объемов, а также специфических требований к транспортировке и хранению воды поставки организованы по регионам. Это позволяет регулярно доставлять воду в различные воинские части, поддерживая непрерывное обеспечение наших защитников", - рассказали в министерстве.
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