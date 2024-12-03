ГОТ объявил тендер на 727 млн ​​грн на закупку воды для ВСУ

Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку бутилированной воды для украинских военных на первое полугодие 2025 года. Общая объявленная стоимость закупки составляет более 727 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Из-за больших объемов, а также специфических требований к транспортировке и хранению воды поставки организованы по регионам. Это позволяет регулярно доставлять воду в различные воинские части, поддерживая непрерывное обеспечение наших защитников", - рассказали в министерстве.

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