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ДОТ оголосив тендер на 727 млн грн на закупівлю води для ЗСУ

закупівлі води для ЗСУ

Державний оператор тилу оголосив тендер на закупівлю бутильованої води для українських військових на перше півріччя 2025 року. Загальна оголошена вартість закупівлі становить понад 727 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Через великі обсяги, а також специфічні вимоги до транспортування та зберігання води постачання організоване за регіонами. Це дозволяє регулярно доставляти воду у різні військові частини, підтримуючи безперервне забезпечення наших захисників", – пояснили у міністерстві.

закупівлі води для ЗСУ

Також читайте: Міноборони почало закуповувати продукти для ЗСУ на 2025 рік

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