ДОТ оголосив тендер на 727 млн грн на закупівлю води для ЗСУ
Державний оператор тилу оголосив тендер на закупівлю бутильованої води для українських військових на перше півріччя 2025 року. Загальна оголошена вартість закупівлі становить понад 727 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Через великі обсяги, а також специфічні вимоги до транспортування та зберігання води постачання організоване за регіонами. Це дозволяє регулярно доставляти воду у різні військові частини, підтримуючи безперервне забезпечення наших захисників", – пояснили у міністерстві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль